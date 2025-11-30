¿McLaren se anotó un gol en contra en el GP de Qatar de F1?

La decisión de McLaren de no detener en boxes a Oscar Piastri ni a Lando Norris durante el período de coche de seguridad le dio a Max Verstappen la posibilidad de lanzarse hacia la victoria en el Gran Premio de Qatar y forzar un desenlace por el título en la Fórmula 1.

Verstappen ha recortado la desventaja con Norris a 12 puntos antes de la última carrera de la temporada en Abu Dhabi, con Piastri ahora tercero a 16 puntos de su compañero de equipo en McLaren.

El resultado del GP de Qatar pareció depender de la decisión de McLaren de no detener a ninguno de sus pilotos, mientras que, en la práctica, toda la parrilla entró a boxes en la vuelta siete después de que el coche de seguridad apareciera por un choque entre Nico Hulkenberg y Pierre Gasly. La estrategia salió mal: Verstappen ganó, Piastri cayó al segundo lugar y Norris al cuarto.

Entonces, ¿ha cometido McLaren otro error importante en la lucha por el título de F1? Nuestros redactores opinan.

McLaren ha dejado entrar a Verstappen en la pelea por el título de F1 – Filip Cleeren

Aquí hay algunos paralelismos entre el desastre estratégico de McLaren en Qatar y su doble descalificación en Las Vegas. Sí, hubo factores atenuantes, pero todos los demás coches revisados eran legales.

Es cierto que un coche de seguridad siempre dificulta la decisión para el coche líder, pero prácticamente todos los demás parecen haber tomado la decisión correcta. Y aunque la decisión de no parar a Piastri es una cosa, Norris seguramente podría haber seguido a Verstappen al pitlane.

Dado el panorama estratégico inusual pero bien conocido de Qatar, dictado por la obligación de hacer dos paradas, me sorprendería que McLaren no hubiera contemplado exactamente ese escenario de coche de seguridad; de hecho, los equipos suelen tener un plan para un coche de seguridad en cualquier vuelta.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Sumemos la importancia de la posición en pista y simplemente no entiendo cómo se le dio a Verstappen una parada libre, y aun si Piastri hubiera tenido suficiente ventaja de ritmo, adelantar al Red Bull habría sido fantasioso en el mejor de los casos.

Verstappen no tenía por qué estar aún en esta lucha por el título, pero aquí está, y sería un campeón más que merecido por cómo ha pilotado. No digo que Norris o Piastri merezcan perderlo, pero McLaren está fallando demasiado a sus pilotos considerando el ritmo de su coche.

McLaren se está desmoronando bajo la presión de la lucha por el título, no los pilotos – Haydn Cobb

La doble descalificación de McLaren en el GP de Las Vegas por desgaste excesivo del patín llevó al equipo a disculparse ante Norris y Piastri. El error estratégico en el GP de Qatar hará que el equipo repita esas palabras una semana después.

La decisión de no detener a uno, o a ambos, simplemente no tenía sentido en ese momento. Y, justo después, aún menos, cuando prácticamente toda la parrilla detrás de ellos se lanzó al pitlane para aprovechar el coche de seguridad perfectamente sincronizado. Eso permitió a Verstappen y compañía comprometerse a dos stints de 25 vueltas para llegar al final bajo las reglas excepcionales de stints máximos.

También lee: Fórmula 1 McLaren explica su estrategia fallida en el GP de Qatar de F1

¿Por qué no entró McLaren? La flexibilidad estratégica fue una de las razones dadas durante la carrera, pero ese mínimo aspecto positivo a cambio de perder posición en pista y regalarle aire limpio a Verstappen —que usó para ganar— en un circuito donde ambos factores eran clave, simplemente no tenía sentido.

Los pilotos han cometido sus propios errores esta temporada: Norris chocando con Piastri en Canadá, Piastri golpeando a Norris en la sprint de Austin y luego chocando él solo en la sprint de Brasil, entre otros.

Pero cuando la presión aumentó en el triple final de temporada, ha sido el equipo el que está fallando a los pilotos.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Enfocarse en la paridad pierde el sentido de las carreras – Owen Bellwood

McLaren cometió un gran error con su decisión estratégica en Qatar. No meter a ninguno de los pilotos en pits cuando el resto de la parrilla entró a boxes durante el coche de seguridad en la vuelta siete dejó a Piastri y Norris luchando por la victoria con una mano atada a la espalda.

Con todos los datos disponibles y con el conocimiento de cuán cerca estaban sus pilotos respecto al rival por el título, Verstappen, dejar a ambos fuera fue un gran error. Si McLaren no estaba seguro de que esperar conduciría a una victoria, debió dividir estrategias entre ambos pilotos.

Actuar como lo habría hecho casi cualquier otro equipo, dándole al líder la primera decisión, casi con certeza habría asegurado la victoria número 204 para el equipo. Y cuando el objetivo en la Fórmula 1 es perseguir cada victoria en lugar de la paridad entre pilotos, ese debería haber sido siempre el objetivo.

Ahora el título de Verstappen parece más real que nunca – Oleg Karpov

Lo que está ocurriendo es realmente notable. La forma en que McLaren ha estado perdiendo su ventaja de puntos frente a Verstappen en los últimos meses es… no hay casi palabras para describirlo. Las Vegas fue un desastre, y todo el debate sobre si la descalificación por una infracción técnica "menor" fue un castigo desproporcionado probablemente demuestra que McLaren se está enfocando en las cosas equivocadas. Ningún otro equipo falló las verificaciones técnicas post-carrera en Las Vegas, y el equipo papaya solo puede culparse a sí mismo.

Lo mismo debe decirse de Qatar. La decisión de no parar bajo el coche de seguridad es difícil de explicar, ya que dejó a ambos pilotos necesitando dos paradas obligatorias contra una de su principal rival. Una vez más, McLaren fue prácticamente el único equipo que dejó coches en pista… y, una vez más, no hay a quién más culpar.

La diferencia entre Norris y Verstappen es ahora de solo 12 puntos, y con Verstappen luciendo tan relajado y confiado, casi da la sensación de que él, y no Norris, es el favorito al título. Los nervios se sienten en toda la organización de McLaren. Pilotos, ingenieros, estrategas: todos parecen afectados e incapaces de lidiar con la presión.

Andrea Stella, McLaren Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

¿Las reglas papaya están causando pánico en el equipo? – Ben Vinel

Anteriormente argumenté que McLaren no debía favorecer a Norris por sobre Piastri en la lucha por el título para mantener la equidad entre dos pilotos que tienen una posibilidad real de ser campeones.

Pero esto fue innecesario. O McLaren no estaba preparado para este escenario, lo cual sería muy sorprendente, o entró en pánico al darse cuenta de las implicaciones en términos de las "reglas papaya".

Pero, en ese caso, la única decisión razonable era una doble parada en boxes, incluso si Norris sufría una pequeña pérdida respecto a Piastri. Porque el resultado final de hoy podría haber sido mucho, mucho peor que un segundo y cuarto puesto.