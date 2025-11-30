El asesor de Red Bull Helmut Marko cree que era "obvio" que Andrea Kimi Antonelli dejó pasar a Lando Norris a propósito al final del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.

Norris parecía que iba a terminar quinto por detrás de Antonelli después de que una estrategia equivocada le dejara fuera de la lucha por el podio, ya que adelantar en el circuito de Losail, en Doha, era muy difícil sin una ventaja de velocidad significativa.

Pero en la penúltima vuelta, Antonelli cometió un error al deslizar los neumáticos traseros y salirse de la pista en la curva 10, lo que permitió a Norris arrebatarle la cuarta posición y con ella dos puntos cruciales en el campeonato, ya que ahora se dirige a Abu Dhabi con una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen en lugar de 10.

En la radio, el ingeniero de carrera de Verstappen, Gianpiero Lambiase, dijo que parecía que Antonelli acababa de ayudar a Norris, y el veterano asesor del equipo Marko ha salido y ha afirmado que era "obvio" que ese era el caso.

Cuando Motorsport.com le preguntó después de la carrera, Marko dijo: "hubo dos veces en las que más o menos hizo señas a Lando para que pasara. Era tan obvio", dijo el austriaco.

Helmut Marko, Red Bull Racing Foto: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

"Antonelli ahora ayuda a nuestro principal competidor, en Austria estaba chocando [a Verstappen] en la parte trasera".

Marko no explicó por qué estaba tan convencido de que ese era el caso, ya que aunque McLaren es un equipo cliente de Mercedes, su jefe de equipo Toto Wolff tampoco ha ocultado su deseo de llevar a Verstappen a Mercedes algún día.

Antonelli explicó que perdió el coche al verse sorprendido por el aire sucio del Williams de Carlos Sainz que le precedía.

"Con el [neumático] duro estaba empujando bastante, y al final me estaba metiendo en el DRS", dijo. "Pero tuve un momento masivo y casi me estrello, así que luego me salí de pista y perdí el puesto con Lando, lo que fue muy molesto.

"Estaba bastante cómodo porque incluso estuvo fuera del DRS durante un par de vueltas, y con el aire sucio no se podía adelantar. Así que sentí que podía haberle aguantado, pero cometí un error".