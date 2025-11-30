Colapinto señala sus problemas con Alpine en Qatar: "Lo positivo es que queda una sola carrera"

Franco Colapinto no tuvo un paso positivo por el Gran Premio de Qatar, según lo señaló el mismo piloto argentino al concluir la penúltima cita de la temporada 2025 de F1 en el Circuito Internacional de Lusail.

Colapinto salió desde el pitlane después de que se decidiera realizar cambios en la puesta a punto del coche tras clasificar último el sábado, y rápidamente logró pegarse al Sauber de Gabriel Bortoleto en las vueltas iniciales después de comenzar con gomas duras contra las medias de sus rivales.

Al igual que todos excepto los McLaren, Colapinto aprovechó el coche de seguridad causado por el incidente entre su compañero Pierre Gasly y el Sauber de Nico Hulkenberg para cumplir la primera de sus dos paradas en pits obligatorias en la carrera.

Colapinto realizó entonces un buen segundo stint, manteniendo el ritmo de los coches que lo precedían, siempre detrás de Bortoleto, antes de regresar a los pits para la segunda detención.

Una vez cumplido ese cometido, el piloto de 22 años completó la parte final de la carrera con gomas medias y se encaminó a cruzar la meta en el 14° lugar, ganando un par de posiciones por los retrasos de Isack Hadjar y Oliver Bearman, a un par de segundos de Bortoleto y delante del Haas de Esteban Ocon y de Gasly.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pese a eso, Colapinto se mostró frustrado al terminar la carrera porque experimentó muchas dificultades para llevar su Alpine A525 el domingo pese a los cambios realizados antes de la carrera.

"Fue una carrera larga, sin mucho ritmo. Creo que, en general, no, no había mucho a pesar de los cambios que hicimos. No encuentro el ritmo y es duro. Creo que hay que tratar de entender un poquito más todo después del fin de semana e intentar mejorar, pero fue un día difícil; hoy y ayer fue duro", dijo a ESPN Argentina.

"Ayer no manejé bien, hoy creo que en general mejor, pero igualmente estoy patinando mucho en entrada; después, al tratar de empujar en la mitad de curva tengo understeer, patino la goma de adelante en entrada siempre. Es medio inestable y no tengo confianza. La verdad que es un circuito en el que necesitás meter velocidad y creo que no encontré nada del setup, no encontré lo que quería en todo el fin de semana y costó, así que a entender y a volver mejor en Abu Dhabi. Pero está siendo un final de temporada difícil".

Para el argentino, lo rescatable tras terminar la carrera en Qatar es que solo queda una fecha para finalizar el campeonato de la F1. "Sí, que quede una sola, eso es lo positivo", señaló.

"Ojalá que ya termine y nada, queda poco, así que un último esfuerzo con el equipo, con la fábrica y a cerrar bien", concluyó.