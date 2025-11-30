Debido a la regla especial de neumáticos en Qatar –cada juego de neumáticos podía utilizarse como máximo 25 vueltas– se temía una carrera muy lineal, en la que todos los pilotos seguirían prácticamente la misma estrategia.

Sin embargo, el coche de seguridad que salió en la vuelta siete por el choque entre Pierre Gasly y Nico Hulkenberg cambió el escenario dado que en McLaren decidieron quedarse en la pista con Oscar Piastri y Lando Norris, mientras que todos los demás optaron por cumplir la primera parada en pits obligatoria.

El resultado fue que Verstappen ganó la carrera para Red Bull, mientras que Piastri fue segundo y Norris finalizó cuarto, lo que dejó el escenario planteado para una definición a tres bandas por el título de pilotos el domingo que viene en Abu Dhabi.

La decisión de Red Bull de hacer una parada en ese momento resultó crucial para esa victoria y, por ello, la jefa de estrategia Hannah Schmitz fue la encargada de subir al podio a recibir el trofeo del equipo.

En una conversación con Viaplay, Schmitz señala que "antes de la carrera" ya estaba decidido que harían una parada en cuanto se abriera la ventana del coche de seguridad.

"Ese era el plan", explica. "Ambos autos [iban a entrar] si el coche de seguridad salía en la vuelta siete. Es una ventaja tan grande hacer una parada bajo coche de seguridad cuando sabes que debes hacer dos, que para nosotros estaba claro que teníamos que hacerlo. Y creo que muchos equipos en el pitlane pensaban lo mismo. Pero en la vuelta de entrada a boxes escuchamos que McLaren se iba a quedar fuera. Todo el mundo decía: '¿Estás segura? ¿Segura que quieres hacer la parada?' Y yo dije: 'Sí, absolutamente'".

Max Verstappen won in Qatar en verkleinde het gat naar Lando Norris tot 12 punten. Foto door: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Preguntada sobre si aun así dudó un poco por los mensajes procedentes de McLaren, Schmitz deja claro: "Pensé: 'No, esta es realmente la elección correcta.' Y en cuanto vi que el resto [detrás de nosotros] también entraba, supe que estábamos bien. Aunque en la segunda parada ya no tienes flexibilidad, la ventaja de tiempo es simplemente enorme."

En McLaren seguramente mirarán sobre todo ese coche de seguridad y lo verán como una oportunidad perdida. Schmitz afirma que el equipo británico está en una "situación muy complicada" porque "quieren tratar a ambos pilotos de manera justa".

Las reglas papaya ya se han comentado varias veces y el equipo se mantiene fiel a ellas, incluso ahora que el campeonato se decidirá en la última carrera.

"Creo que pudimos aprovechar eso", señala la jefa de estrategia de Red Bull. "Pero también tienen mucha velocidad en comparación con el resto de la parrilla, y quizá esperaban abrir ellos mismos un hueco suficiente para una parada. O quizá les preocupaban esos stints máximos de 25 vueltas. Yo no trabajo para McLaren, así que no lo sé, pero podría ser."