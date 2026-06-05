La FIA sanciona a McLaren por una infracción en la FP2 de Mónaco

La segunda sesión de entrenamientos libres en Mónaco terminó prematuramente para Lando Norris, que tuvo que bajarse tras un cuarto de hora debido a problemas de origen eléctricos en su McLaren MCL40.

Norris aparcó su coche frente a la escapatoria de la Nouvelle Chicane, donde los oficiales de pista empujaron el McLaren hacia atrás y la sesión pudo reanudarse posteriormente. Sin embargo, las cosas fueron de mal en peor, ya que Norris y un representante del equipo tuvieron que comparecer ante los comisarios por una supuesta infracción del artículo C9.3 del reglamento de la F1.

Ese artículo se refiere al Sistema de Desacople del Embrague (Clutch Disengagement System o CDS), que debe seguir funcionando incluso en caso de fallo de los sistemas hidráulicos y electrónicos del coche. La FIA considera este sistema un mecanismo de seguridad que debe estar operativo en todo momento, pero en el monoplaza de Norris no pudo activarse conforme a lo estipulado por el reglamento.

"Todos los coches deben estar equipados con un sistema que permita desacoplar el embrague durante un mínimo de quince minutos cuando el coche se detenga con el motor apagado", se lee en el reglamento. "Este sistema debe funcionar correctamente durante toda la competición, incluso si los principales sistemas hidráulicos, neumáticos o eléctricos del coche han fallado."

Cinta transparente

Al no cumplirse este requisito, los comisarios solicitaron explicaciones al equipo. Tras analizar el caso, decidieron imponer a McLaren una multa de 30.000 euros, de los cuales 10.000 quedaron en suspenso. De esta manera, la escudería deberá pagar inmediatamente 20.000 euros, mientras que los 10.000 restantes solo se harán efectivos si incurre en una infracción similar durante los próximos doce meses.

"El equipo admitió que había colocado cinta adhesiva transparente sobre el botón que debe presionarse para activar el CDS, por razones aerodinámicas", explicaron los comisarios en un documento de la FIA.

McLaren recibió una multa de 30.000 euros, de los cuales 10.000 quedaron en suspenso. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Según los representantes de la FIA —y también reconocido por el propio equipo—, esto anulaba por completo el propósito del sistema CDS. Dicho sistema está diseñado para que pueda ser activado rápidamente por un comisario que lleve guantes de protección".

"El equipo reconoció que no era posible romper la cinta manualmente y presionar el botón sin utilizar herramientas".

"Los comisarios han decidido que una parte menor de esta sanción sea condicional en comparación con una infracción de la misma norma registrada en el evento anterior. Esa infracción previa y la sanción correspondiente deberían haber servido para recordar a todos los equipos la importancia del sistema CDS".

Con ello, los comisarios hicieron referencia a la multa que Racing Bulls recibió en Canadá por una infracción similar. En aquella ocasión, la FIA explicó detalladamente la importancia de que el CDS funcione correctamente y señaló que Racing Bulls ya había sido advertido el año anterior sobre el diseño del sistema CDS en sus monoplazas.