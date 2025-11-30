Piastri: Está claro que nos equivocamos de estrategia en Qatar

Si hay un piloto que tiene una cara de póquer en la que es prácticamente imposible captar una emoción, ése es sin duda Óscar Piastri. Hoy, sin embargo, la decepción por lo sucedido en Qatar era tan grande que era imposible no leerla en el rostro del piloto de McLaren cuando acudió a las entrevistas de rigor.

El australiano estaba teniendo un fin de semana prácticamente perfecto, que parecía poder relanzarle con fuerza en la lucha por el título. Tras firmar una doble pole position y ganar el Sprint, Oscar se había puesto también en cabeza en la carrera larga de Lusail, pero en la séptima vuelta todas sus esperanzas de arco iris se esfumaron.

El contacto entre el Alpine de Pierre Gasly y el Sauber de Nico Hulkenberg provocó un coche de seguridad que llevó a la mayoría de los equipos a adelantar la primera de las dos paradas en boxes obligatorias para esta carrera. McLaren, por su parte, probablemente sin querer favorecer a ninguno de sus pilotos (con una doble parada en boxes Lando Norris, que iba segundo, habría perdido varias posiciones) dejó los dos MCL39 fuera y esto dio a Max Verstappen una gran oportunidad para sumar su séptima victoria de la temporada y meter mucha presión de cara a Abu Dabi.

De hecho, cuando los McLaren igualaron sus dos paradas, el holandés se encontró en una escapatoria solitaria, con un margen de más de 17". Piastri en ese momento lo intentó, lo dio todo, pero no fue suficiente. Remontó, pero tuvo que conformarse con un puesto de honor que le hace caer hasta la tercera posición del Mundial, a 16 cuerpos de su compañero de box, que al final fue incluso cuarto por detrás del Williams de un sorprendente Carlos Sainz.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Mahmud Hams / AFP vía Getty Images

"Está claro que hice la mejor carrera que pude, di todo lo que tenía, pero hicimos algo mal y no podría haber hecho más. Lo hice lo mejor que pude, pero está claro que hoy no tenía que ser así", dijo Piastri en el parc ferme ante el micrófono de Martin Brundle.

Cuando se le preguntó si creía que McLaren debería haber diferenciado su estrategia parando al menos uno de los coches durante el coche de seguridad, respondió: "En retrospectiva es bastante obvio lo que deberíamos haber hecho, pero todavía tenemos que discutirlo con el equipo.

Ver el vaso medio lleno no es fácil, pero Óscar al menos quería intentarlo, porque aunque sólo sea este fin de semana ha recuperado la velocidad que parecía haber perdido durante demasiado tiempo: "No todo es negativo. Al contrario, ha sido un fin de semana muy bueno porque mi ritmo ha sido muy fuerte, pero en estos momentos es un poco difícil de digerir. Teniendo en cuenta cómo he pilotado, no ganar es realmente frustrante.