Antonelli explica la maniobra que benefició a Norris en el GP de Qatar de F1

Andrea Kimi Antonelli ha explicado el error que le costó el cuarto puesto en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, en beneficio del aspirante al título Lando Norris.

Antonelli estaba persiguiendo a Carlos Sainz por el último lugar del podio cuando perdió el control de su Mercedes en la penúltima vuelta de la carrera. Norris le arrebató el cuarto puesto, sumando dos puntos más, lo que generó críticas hacia el debutante de Mercedes por parte del asesor de Red Bull, Helmut Marko, y del ingeniero de carrera de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase.

"Con las (gomas) duras estaba empujando bastante y finalmente estaba llegando al DRS detrás de Sainz", relató Antonelli. "Pero en la curva 9 tuve un momento enorme y casi choco, así que me salí de pista y perdí la posición con Lando, lo cual fue muy molesto".

Al preguntarle si fue un error suyo o algo relacionado con el coche, el joven italiano dijo: "Necesito revisarlo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Entré un poco más rápido que en la vuelta anterior; obviamente, con aire sucio el coche es más impredecible porque tenés menos carga aerodinámica y los neumáticos se sobrecalientan más, pero entré un poco más rápido y simplemente perdí la parte trasera de repente.

"No me lo esperaba y, obviamente, a una velocidad tan alta me salí de la pista, y luego en la curva siguiente, al recoger toda la suciedad, tuve otro momento enorme y me volví a salir, así que necesito analizarlo en detalle, pero fue bastante molesto".

Antonelli añadió que, de otro modo, habría mantenido a Norris detrás "con comodidad": "con aire sucio, él no podía pasar", aunque probablemente no tenía una oportunidad real de llegar al podio.

"Muy difícil", opinó. "Estábamos ganando bastante a Carlos y éramos un poco más fuertes en el último sector, así que definitivamente con dos vueltas por delante habríamos tenido DRS en esa vuelta, y probablemente habríamos tenido una oportunidad en la última, pero al final no sucedió porque me salí de la pista y simplemente no tuve la oportunidad".