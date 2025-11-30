Wolff califica a Marko de "descerebrado" por su comentario sobre Antonelli en Qatar

Toto Wolff afirma que la sugerencia de Helmut Marko de que Andrea Kimi Antonelli dejó pasar a Lando Norris al final del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 es "descerebrada" y "tonterías absolutas".

Luchando por el tercer lugar con Sainz delante y Norris detrás, Antonelli cometió un error en la penúltima vuelta al deslizar la parte trasera y salirse de la pista en la curva 10, lo que permitió que Norris le arrebatara el cuarto puesto y, con él, dos puntos cruciales para el campeonato, ya que ahora llegará a Abu Dhabi con una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen en lugar de 10.

Según el asesor de Red Bull, Helmut Marko, Antonelli dejó pasar a Norris a propósito, al no haber presentado una defensa significativa frente a Oscar Piastri más temprano en la carrera: "Fueron dos ocasiones en las que más o menos le hizo señas a Lando para que pasara. Fue tan obvio."

Cuando le transmitieron los comentarios de Marko, Wolff respondió: "Bendito sea Helmut. Esto es una completa y absoluta tontería que me deja perplejo incluso al escucharlo. Estamos luchando por el segundo puesto en el campeonato, que es importante para nosotros. Kimi está peleando por un potencial tercer puesto en la carrera.

"Quiero decir, ¿qué tan descerebrado se puede ser para siquiera decir algo así? Y me molesta, porque estoy molesto con la carrera en sí, por cómo salió. Estoy molesto con el error del final. Estoy molesto con otros errores. Y luego escuchar semejantes tonterías me deja perplejo."

Wolff dijo que también aclaró las cosas con el ingeniero de carrera de Verstappen, Gianpiero Lambiase, quien hizo un comentario similar por radio, aunque en pleno momento de tensión y no tiempo después de la bandera a cuadros.

Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Hablé con GP. Lo vi y, obviamente, estaba emocional en ese momento, porque necesitaban la posición, supongo, para ayudar a ganar el campeonato. Ahora necesitan más.

"Y le dije que él simplemente se salió. Tuvo un pequeño momento en la curva anterior y luego entró con menos velocidad a la izquierda, aceleró y tuvo ese momento, algo que puede pasar, y que le hizo perder la posición. Así que con GP todo está claro. Aclaramos el aire. Él dijo que no vio la situación.

"¿Por qué haríamos esto? ¿Por qué siquiera pensaríamos en interferir en un campeonato de pilotos? Quiero decir, realmente tenés que revisarte a vos mismo si ves fantasmas. Le dije a GP que hay una tormenta en redes sociales y él dijo: 'Perdón si causé eso'".

Hablando sobre la propia carrera de Mercedes, Wolff se mostró decepcionado con Antonelli y George Russell, que terminaron quinto y sexto respectivamente, con Russell atrapado en tráfico tras perder tres posiciones en la largada desde el lado sucio de la parrilla.

"Cuando George estuvo en aire limpio, hizo un tiempo de 1m23s2, un segundo más rápido que antes. Con estos coches, ya al final de su vida útil, necesitás el aire limpio para rendir. En el momento en que estás en el tráfico, la turbulencia se vuelve tan mala que tu rendimiento cae, el neumático cae, y no tenés ninguna posibilidad de recuperarte.

"Por eso creo que teníamos un coche rápido. La clasificación lo demostró. Tuvimos un coche rápido en la carrera sprint. Y creo que hoy también tuvimos un coche rápido. Pero cuando perdés posiciones en la parada en boxes y cometés errores en la carrera, obviamente eso no ayuda. Creo que si largás en aire limpio, luchás adelante."