Presiones de neumáticos "como un globo" afectaron a Ferrari en Qatar

El director del equipo Ferrari, Frédéric Vasseur, dijo que la Scuderia no logró adaptarse a las presiones de neumáticos obligatorias en el Gran Premio de Qatar, lo que derivó en su peor rendimiento del año.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton clasificaron noveno y 18° para la sprint, décimo y 18° para el gran premio, y sumaron apenas cuatro puntos en todo el fin de semana, su cosecha más pobre de la temporada aparte del doble abandono en el Gran Premio de los Países Bajos.

Este resultado dejó a Ferrari definitivamente en la cuarta posición del campeonato de constructores, tres grandes premios después de que la Scuderia ocupara el segundo puesto tras el Gran Premio de México.

Hubo preocupación por el desgaste de neumáticos en el circuito de Losail, lo que llevó a Pirelli a modificar las presiones obligatorias y a prohibir que los autos completaran tandas superiores a 25 vueltas en carrera; al parecer, eso no ayudó a Ferrari.

"Como equipo, tenemos que intentar entender qué hicimos mal este fin de semana", dijo Vasseur el domingo por la noche. "Por lo que entiendo hasta ahora, está relacionado con la presión de los neumáticos, con la prescripción, que estuvimos un poco como sobre un globo todo el fin de semana y nos costó manejarlo, pero es igual para todos, lo que significa que hicimos un trabajo peor que los demás".

Preguntado si esperaba que el rendimiento empeorara tanto después de detener el desarrollo del SF-25 en abril, el francés respondió: "Honestamente no, pero al final del día no tenemos que mezclar todo, porque en Austin estuvimos en el podio. Significa que no se trata solo del desarrollo. Los demás no desarrollaron entre Austin y hoy.

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

"Creo que este fin de semana sufrimos mucho con la puesta a punto, y probablemente también esté relacionado con la prescripción de la presión de los neumáticos. Sufrimos desde la primera vuelta hasta la última vuelta de la carrera. Quizás fue un poco mejor hoy, pero marginalmente. Pero eso es parte de la explicación. Aunque la parte principal de la situación de este fin de semana está relacionada con la puesta a punto desde la primera vuelta. Estábamos en una situación complicada".

A esto se sumó un problema de dirección asistida que perjudicó las posibilidades de Ferrari de encontrar la puesta a punto correcta, situación agravada por el formato de fin de semana sprint, con solo una sesión de entrenamientos.

"Hicimos cambios grandes", insistió Vasseur. "Creo que hoy estaba más o menos correcto, pero nos alejamos demasiado cuando los demás solo están afinando detalles: si empiezas a kilómetros de distancia, estás muerto.

"Y además, hoy, si retrocedes dos décimas, pierdes 10 posiciones: creo que fue en la Q1 de ayer cuando había dos décimas y media entre P5 y P16", añadió con total precisión: la diferencia exacta fue de 0.241s.

"Eso significa que si estás fuera de la ventana, seguro que pierdes una enorme cantidad de posiciones. Y en un circuito como este, donde tienes cero degradación, no es fácil adelantar por el diseño del trazado, y además te imponen las dos paradas… olvídate de recuperar".

