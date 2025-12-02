Leclerc se aburrió tanto en la carrera de Qatar que siguió la lucha por el título

Mientras muchos esperan el Gran Premio de Abu Dhabi porque allí la lucha por el título alcanzará su apogeo y su desenlace, otros están ansiosos por llegar a la última cita de la temporada por otras razones… Ya todos admiten que es más que hora de que este año termine para Ferrari.

El fin de semana catarí volvió a dejar en evidencia las dificultades del SF-25, haciendo que pilotar el coche fuera extremadamente delicado. ¿El resultado? Dos eliminaciones en Q1 para Lewis Hamilton, un sprint sin un solo punto y un Gran Premio terminado en un lejano noveno puesto para Charles Leclerc.

"No tenía ninguna confianza en el coche, no tenía velocidad, nada en absoluto… Así que, para ser sincero, estoy bastante contento de que el fin de semana haya terminado. La carrera fue muy frustrante de la primera a la última vuelta", declaró el monegasco, explicando después que temía repetir el error cometido en la largada del sprint.

"Después de lo que pasó ayer en la primera vuelta [Leclerc se fue largo en la curva 2 y perdió muchos puestos], no tenía ninguna confianza y no sabía qué iba a pasar con el coche en las primeras vueltas. Pero no hubo una sola vuelta en la que fuéramos competitivos este fin de semana, así que fue muy frustrante."

Con la victoria de Max Verstappen en Qatar, el título de pilotos se decidirá esta semana en Abu Dhabi. Consultado por el estado del campeonato, Leclerc reveló que su carrera había sido tan aburrida que se entretuvo siguiendo la prueba de los líderes del campeonato en las pantallas gigantes y calculando las opciones de cada uno para el título.

"Creo que todo puede pasar cuando la diferencia de puntos es tan pequeña", dijo sobre el combate que enfrentará a Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. "No sé… probablemente se jugará entre Lando y Max, pero todo puede ocurrir, sobre todo con la tensión que habrá. Los incidentes pueden tener un papel enorme, y todos están peleando por posiciones."

Charles Leclerc no está descontento con que llegue el final de la temporada. Photo by: Kym Illman / Getty Images

"Por mi parte, el fin de semana fue muy aburrido, pero podía seguir un poco todo eso en la pantalla e intentar hacer los cálculos en mi cabeza, y esa fue la parte más emocionante de mi carrera. Aparte de eso, fue realmente monótono, y espero que la última carrera en Abu Dhabi sea más apasionante."

Abu Dhabi marcará el desenlace del campeonato de pilotos, pero también el de la temporada 2025 de F1. Una campaña que habrá sido más que difícil para Ferrari y sus pilotos. Sin embargo, si muchos tifosi están ansiosos por poner fin a lo que se puede considerar la peor temporada de la Scuderia en la era del efecto suelo, Leclerc ve una última oportunidad de levantar la moral de las tropas antes de lanzarse plenamente a 2026.

"Por un lado, sí [estoy contento de que la temporada esté por terminar], pero al mismo tiempo, realmente espero con ganas Abu Dhabi para intentar terminar la temporada con una nota más positiva y, ojalá, darnos un poco más de satisfacción antes de las vacaciones", confió el piloto. "Porque irse de vacaciones después de dos fines de semana como este sería bastante deprimente. Así que espero que podamos vivir un mejor fin de semana."