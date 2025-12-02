Alpine pone fecha de lanzamiento para su F1 2026 con Colapinto

La escudería Alpine informó este martes la fecha de lanzamiento del equipo para la próxima campaña de la Fórmula 1.

Alpine realizará su evento de presentación el viernes 23 de enero en Barcelona, donde revelará el aspecto del monoplaza con el que competirá en el campeonato 2026, aunque no será exactamente el que luego saldrá a la pista.

Esto ocurrirá tres días más tarde, cuando todos los equipos de la parrilla salgan a la pista por primera vez de forma colectiva con sus nuevos monoplazas, en un ensayo de tres días a puertas cerradas que tendrá lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Alpine es el tercer equipo que revela sus planes de presentación para el año que viene, después de que Red Bull comunicara días atrás que hará su lanzamiento de la temporada para el 15 de enero en los Estados Unidos, a lo que Aston Martin se sumó ayer al anunciar su presentación para el 9 de febrero.

Alpine ya homologó su chasis para 2026 y ahora está centrado en superar las pruebas de choque de los otros elementos que conforman el monoplaza.

Según puede informar Motorsport.com, el equipo está bien avanzado con los crash tests oficiales requeridos por la FIA, habiendo superado ya la mayoría, y se encuentra en una trayectoria positiva para completar el proceso en tiempo y forma.

Más aún, desde la escudería confían en la dirección que han tomado con su programa para 2026, año que marcará la llegada de un gran cambio reglamentario para los chasis y los motores, que para Alpine significa también abandonar su propio programa de motores y pasar a utilizar las unidades de potencia de Mercedes.

La escudería de Enstone decidió abandonar temprano en el año el desarrollo de su coche de 2025 para enfocar todos sus esfuerzos en el del año que viene, lo cual ha derivado en una temporada difícil que dejó al equipo en la última posición del campeonato de constructores, con apenas un tercio de los puntos del equipo más cercano en el certamen. También optó por abandonar su propio programa de motores para pasar a ser una escudería cliente de Mercedes.

Alpine continuará con Pierre Gasly y con Franco Colapinto como pilotos para 2026, en lo que marcará la primera vez que el piloto argentino iniciará una temporada de F1, después de sumarse a Williams en el GP de Italia de 2024 y a Alpine en el GP de Emilia Romagna de este año.