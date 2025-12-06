Russell lidera la FP3 de Abu Dhabi F1, Hamilton choca y Colapinto es 19°

La F1 llevó adelante este sábado la última sesión de entrenamientos de la temporada con la FP3 del Gran Premio de Abu Dhabi que se disputa en el circuito de Yas Marina.

George Russell, con Mercedes, lideró el clasificador con una mejor vuelta de 1m23s334 con la que relegó por solamente cuatro milésimas al líder del campeonato, Lando Norris.

Max Verstappen, que llegó a la definición del certamen a 12 puntos del piloto de McLaren, fue tercero en la práctica final, a 0s124 de la referencia impuesta por Russell, mientras que Fernando y Oscar Piastri, el tercero en discordia por la corona este fin de semana, completaron los cinco primeros lugares.

Los Haas tuvieron una destacada actuación para comenzar la jornada, ya que Esteban Ocon y Oliver Bearman ocuparon la sexta y séptima posición, delante de Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli -está bajo investigación por chocar a Yuki Tsunoda en el pitlane- y Alex Albon en el top 10.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto marcó el primer tiempo de la sesión con una vuelta de 1m26s591, antes de mejorar a 1m26s049 -a seis décimas de Pierre Gasly en lo que fue un inicio tranquilo en la pista, como suele ser para la FP3.

El piloto argentino finalizó la sesión con una mejor marca personal de 1m24s501 que lo dejó en el 19° lugar, a cuatro décimas y dos lugares por detrás de su compañero Pierre Gasly, que fue 17°.

Lewis Hamilton tuvo un accidente al perder el control de su monoplaza en la curva nueve del circuito de Yas Marina y golpeó con fuerza contra las defensas de neumáticos, lo que causó que la sesión se vea detenida con bandera roja por unos minutos.