Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Russell lidera la FP3 de Abu Dhabi F1, Hamilton choca y Colapinto es 19°

George Russell fue el más rápido en la última práctica libre del GP de Abu Dhabi de F1 por apenas cuatro milésimas sobre Lando Norris. Lewis Hamilton chocó y causó una bandera roja, mientras que Franco Colapinto finalizó 19°.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La F1 llevó adelante este sábado la última sesión de entrenamientos de la temporada con la FP3 del Gran Premio de Abu Dhabi que se disputa en el circuito de Yas Marina.

George Russell, con Mercedes, lideró el clasificador con una mejor vuelta de 1m23s334 con la que relegó por solamente cuatro milésimas al líder del campeonato, Lando Norris.

Max Verstappen, que llegó a la definición del certamen a 12 puntos del piloto de McLaren, fue tercero en la práctica final, a 0s124 de la referencia impuesta por Russell, mientras que Fernando y Oscar Piastri, el tercero en discordia por la corona este fin de semana, completaron los cinco primeros lugares.

Los Haas tuvieron una destacada actuación para comenzar la jornada, ya que Esteban Ocon y Oliver Bearman ocuparon la sexta y séptima posición, delante de Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli -está bajo investigación por chocar a Yuki Tsunoda en el pitlane- y Alex Albon en el top 10.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto marcó el primer tiempo de la sesión con una vuelta de 1m26s591, antes de mejorar a 1m26s049 -a seis décimas de Pierre Gasly en lo que fue un inicio tranquilo en la pista, como suele ser para la FP3.

El piloto argentino finalizó la sesión con una mejor marca personal de 1m24s501 que lo dejó en el 19° lugar, a cuatro décimas y dos lugares por detrás de su compañero Pierre Gasly, que fue 17°.

Lewis Hamilton tuvo un accidente al perder el control de su monoplaza en la curva nueve del circuito de Yas Marina y golpeó con fuerza contra las defensas de neumáticos, lo que causó que la sesión se vea detenida con bandera roja por unos minutos.

 

PL3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 14

1'23.334

   S 228.137
2 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 20

+0.004

1'23.338

 0.004 S 228.126
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 15

+0.124

1'23.458

 0.120 S 227.798
4 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 17

+0.251

1'23.585

 0.127 S 227.452
5 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 17

+0.259

1'23.593

 0.008 S 227.430
6 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 19

+0.271

1'23.605

 0.012 S 227.397
7 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 16

+0.275

1'23.609

 0.004 S 227.387
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.341

1'23.675

 0.066 S 227.207
9 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 14

+0.373

1'23.707

 0.032 S 227.120
10 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 18

+0.388

1'23.722

 0.015 S 227.080
11 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari 16

+0.457

1'23.791

 0.069 S 226.893
12 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 18

+0.477

1'23.811

 0.020 S 226.838
13 Germany N. Hulkenberg Sauber F1 Team 27 Sauber Ferrari 17

+0.536

1'23.870

 0.059 S 226.679
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 19

+0.561

1'23.895

 0.025 S 226.611
15 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Honda 16

+0.613

1'23.947

 0.052 S 226.471
16 France I. Hadjar RB 6 RB Honda 17

+0.645

1'23.979

 0.032 S 226.385
17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 19

+0.738

1'24.072

 0.093 S 226.134
18 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 8

+1.136

1'24.470

 0.398 S 225.069
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Renault 18

+1.167

1'24.501

 0.031 S 224.986
20 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 10

+1.359

1'24.693

 0.192 S 224.476
Ver los resultados completos  
Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo "El volante no tiene la culpa" – cómo Red Bull espera que Hadjar dé un paso adelante
Artículo siguiente F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Comentarios destacados
Federico Faturos
Más de
Federico Faturos
Pascal Wehrlein lidera la única práctica libre de la Fórmula E en Sao Paulo

Pascal Wehrlein lidera la única práctica libre de la Fórmula E en Sao Paulo

Fórmula E
Fórmula E
ePrix de Sao Paulo
Pascal Wehrlein lidera la única práctica libre de la Fórmula E en Sao Paulo
Drugovich se siente "en paz" al comenzar su camino en la Fórmula E en São Paulo

Drugovich se siente "en paz" al comenzar su camino en la Fórmula E en São Paulo

Fórmula E
Fórmula E
ePrix de Sao Paulo
Drugovich se siente "en paz" al comenzar su camino en la Fórmula E en São Paulo
Norris supera a Verstappen por 8 milésimas en la FP1 de Abu Dhabi; Colapinto en el top 10

Norris supera a Verstappen por 8 milésimas en la FP1 de Abu Dhabi; Colapinto en el top 10

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Norris supera a Verstappen por 8 milésimas en la FP1 de Abu Dhabi; Colapinto en el top 10

Últimas noticias

Red Bull multado por interferir a Lando Norris en Abu Dhabi

Red Bull multado por interferir a Lando Norris en Abu Dhabi

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Red Bull multado por interferir a Lando Norris en Abu Dhabi
Wolff no quiere meterse en la lucha por el título: Debemos mantener al margen

Wolff no quiere meterse en la lucha por el título: Debemos mantener al margen

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Wolff no quiere meterse en la lucha por el título: Debemos mantener al margen
Racing Bulls no ayudará a Max Verstappen: Tenemos nuestras propias preocupaciones

Racing Bulls no ayudará a Max Verstappen: Tenemos nuestras propias preocupaciones

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Racing Bulls no ayudará a Max Verstappen: Tenemos nuestras propias preocupaciones
F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025

F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros