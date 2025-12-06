Todos los campeonatos

Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Racing Bulls no ayudará a Max Verstappen: Tenemos nuestras propias preocupaciones

Red Bull Racing y Max Verstappen no tendrán que depender de la ayuda del equipo hermano Racing Bulls en el final de temporada en Abu Dhabi, subraya el CEO Peter Bayer.

Rahied Ishaak
Publicado:
Liam Lawson, Racing Bulls Team

A doce puntos del líder del Mundial , Lando Norris, Max Verstappen necesitará un pequeño milagro en la última carrera en Abu Dhabi para hacerse con su quinto título mundial consecutivo. Si el holandés gana la carrera en el circuito de Yas Marina, incluso entonces su rival británico necesitará un tercer puesto para proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez.

El hecho de que haya otro equipo Red Bull en la parrilla junto a Racing Bulls incitará a los teóricos de la conspiración a idear todo tipo de teorías en las que el equipo de Isack Hadjar y Liam Lawson ayudará al hermano mayor Red Bull Racing. Sin embargo, esta gente no tiene por qué imaginarse nada, subraya Peter Bayer. Al director ejecutivo de Racing Bulls le preguntan en Sky Sport Deutschland hasta qué punto su equipo colabora estrechamente con Red Bull Racing en un fin de semana como éste.

"En absoluto", responde Bayer con firmeza. "Nosotros tenemos nuestras propias preocupaciones: Aston Martin está sólo 12 puntos por detrás de nosotros", se refiere a la lucha por el sexto puesto entre los constructores.

Ralf Schumacher, analista de Sky Sport, también interfiere en la conversación. "Pero sí tienes en cuenta los unos a los otros en el sentido de que no se chocan, algo que francamente nadie haría. Nadie quiere interferir en un combate por el título. Imagínate... Hay que estar loco para golpear al líder del campeonato fuera de la pista", dijo el ex piloto de F1.

"Siempre tengo que pensar en Nicholas Latifi entonces, eso todavía me viene a la cabeza años después", respondió Bayer. El canadiense chocó contra la parte trasera en los últimos compases del Gran Premio de Abu Dhabi 2021 tras un duelo con Mick Schumacher, lo que provocó una situación de coche de seguridad. Tras esa discutida neutralización, aún quedaba una vuelta de carrera y en ella Verstappen adelantó a su rival por el título, Hamilton, decidiendo la lucha por el título a su favor. Incluso le valió amenazas de muerte a Latifi y también al entonces director de carrera Michael Masi.

Bayer concluye: "Todos somos deportistas, competidores, corredores. Todo el mundo quiere lo mejor para sí mismo y para su equipo. Y sí, nos alegramos por Max y le animamos -lo admito sinceramente-, pero no hay cooperación ni nada por el estilo."

