Red Bull multado por interferir a Lando Norris en Abu Dhabi
Yuki Tsunoda recibió una multa por bloquear a Lando Norris en la FP3 del Gran Premio de Abu Dhabi.
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Red Bull ha sido sancionado antes de la clasificación específicamente el coche del japonés Yuki Tsunoda por bloquear a Lando Norris entre las curvas 11 y 12 durante la tercera práctica.
Los comisarios del Gran Premio de Abu Dhabi impusieron una multa de 10 mil euros a Tsunoda por una maniobra en la última sesión antes de la clasificación.
“Los Comisarios escucharon al piloto del Auto 22 (Yuki Tsunoda), al piloto del Auto 4 (Lando Norris), a los representantes de ambos equipos y revisaron los datos del sistema de posicionamiento/comisariado, videos, cronometraje, telemetría, radio de equipo y las imágenes a bordo”, indicaron los comisarios en un comunicado.
“La telemetría mostró que el Auto 4, durante la primera parte de la vuelta, conducía de una manera que indicaba que no estaba en una vuelta rápida. El equipo del Auto 22 reconoció que interpretaron esto como señal de que el Auto 4 no estaba en una vuelta lanzada. Sin embargo, el Auto 4 incrementó el ritmo posteriormente, iniciando una vuelta continua”
“Al aproximarse a la curva 9, era claramente visible en el mapa GPS disponible para los equipos que el Auto 4 estaba alcanzando rápidamente al Auto 22, que circulaba en una vuelta lenta. Sin embargo, el equipo del Auto 22 continuó informando a su piloto únicamente sobre los autos que venían detrás en vueltas rápidas”.
“Los Comisarios determinan que los integrantes del auto 22 debió advertir a su piloto de que el Auto 4 estaba cerrando la diferencia rápidamente, y que tuvieron tiempo suficiente para hacerlo. Por lo tanto, se impone la sanción”.
“Además, se emite una advertencia formal al piloto”, finalizó el documento de la FIA.
