¿De qué trata la cláusula de salida de Pérez de Racing Point?

El tema fuera de pista que dominó el jueves el Gran Premio de Hungría fue la posible llegada de Sebastian Vettel a Racing Point para 2021 en sustitución de Sergio Pérez, quien tiene contrato con el equipo hasta el final de 2022.

El alemán reconoció que ha sostenido conversaciones informales con Racing Point, y aunque algunos sugieren que la dupla más competitiva sería alinear al cuatro veces campeón del mundo con Pérez, y desplazar a Lance Stroll de la alineación, el hijo del dueño del equipo es claro en que no tiene intención de ceder su lugar.

Durante una entrevista hecha el jueves y transmitida por Movistar F1 antes del arranque de la carrera en Hungría, Pérez dejó claro que no espera que la llegada de Vettel ponga en duda la continuidad de su compañero de equipo. “Creo que es obvio si alguien se tiene que ir. Yo soy papá, yo no echaría a mi hijo, pero no hay mucho que yo pueda decir”.

“Hay muchas cosas alrededor. De mi parte nada, todo sigue igual, tengo un contrato con el equipo”, agregó el mexicano quien aclaró que por ahora no ha sido informado por la administración de la escudería de que su contrato esté en riesgo. “No, obviamente hay discusiones internas dentro del equipo, pero hasta hoy todo sigue en pie”.

Sergio Pérez, Racing Point RP20 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Pérez indicó que tiene una buena relación con Lawrence Stroll, quien tomó el control de Force India gracias a una serie de movimientos que iniciaron con una acción legal emprendida por el piloto mexicano ante la complicada situación que vivía el equipo en 2018. Este proceso llevó al cambio de dueño para quedar en poder del empresario canadiense.

Respecto a la cláusula que se ha rumorado podría ejercer su equipo para rescindir su contrato, Pérez aclaró que no tiene que ver con su rendimiento en pista, ni sus resultados.

“En todos los contratos siempre hay cláusulas. Es un poco relacionado al tema de patrocinio. Por ahí se puede abrir esa cláusula, pero estoy trabajando mucho para que eso no pase de parte de todos mis patrocinadores. Es un tema más global…No diría que depende de un solo patrocinador”.