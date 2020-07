Vettel reconoce "charlas informales" con Racing Point

Las especulaciones de los últimos días sugieren que Vettel tiene una oferta de Racing Point para unirse al equipo cuando se convierta en Aston Martin en 2021.

Lo más probable es que reemplace a Sergio Pérez, ya que hay fuentes que sugieren que el mexicano podría irse si el equipo activa una cláusula de salida en su contrato a finales de este mes.

Este jueves en la previa del fin de semana de Hungría, Vettel negó estar cerca de firmar con Aston Martín, pero sí confirmó estar en conversaciones.

"Bueno, en este momento, creo que son conversaciones", dijo. "La semana pasada dije que obviamente he estado en conversaciones con Renault, por ejemplo, así que creo que también son sólo conversaciones".

"Creo que en una etapa posterior entonces sería un poco más concreto. Pero en esta etapa la verdad es que no hay nada que anunciar y nada más concreto que sólo charlas informales".

Aunque la posibilidad de una fecha límite en julio significa que hay cierta presión de tiempo en Racing Point para decidir lo que quiere hacer, el propio Vettel dijo que no sentía que una decisión de su lado fuera urgente.

"Probablemente llevará algún tiempo, lo más importante para mí es tomar la decisión correcta para mí", dijo.

"Y una vez que haya algo que anunciar, algo que decir, entonces creo que será el momento adecuado en el futuro para hacerlo".

"Cualquier cosa en esta etapa todavía está abierta. No sé, competir el año que viene, no competir el año que viene, quizás volver, o no conducir más. O, no sé, hacer algo diferente".

"Así que no estoy presionado o sintiendo presión para tomar mi decisión de continuar".

Cuando Motorsport.com le preguntó si creía que Aston Martin era su única oportunidad real de asegurar un monoplaza competitivo para 2021, Vettel dijo: "Bueno, creo que hay dos maneras de verlo".

"Una es sobre el papel, obviamente, qué asientos hay y cuáles no. Creo que para eso probablemente tengo muy poca información en términos de contratos y cuáles son los contratos de la gente y así sucesivamente".

"Pero la otra es, creo que he estado por mucho tiempo y nunca se sabe. Obviamente las cosas siempre pueden cambiar y, creo que, independientemente de eso, necesito tomar la decisión yo mismo y luego obviamente ver si hay algo adecuado en esa dirección".

Las fotos del jueves en el Gran Premio de Hungría:

Galería Lista Los mecánicos de Ferrari trabajando en el garaje del equipo en el Ferrari SF1000 1 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los mecánicos de Ferrari trabajando en el garaje del equipo en el Ferrari SF1000 2 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los mecánicos de Ferrari trabajando en el garaje del equipo en el Ferrari SF1000 3 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Las alas delanteras y el cono de la nariz de McLaren 4 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images La nariz del Ferrari y las alas delanteras en el pit lane 5 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images La nariz del Ferrari y las alas delanteras en el pit lane 6 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El monoplaza de Esteban Ocon Renault F1 Team R.S.20 en el garaje del equipo 7 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle del volante del Alfa Romeo Racing C39 de Antonio Giovinazzi 8 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle del alerón delantero del Alfa Romeo Racing C39 9 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle del alerón delantero del Alfa Romeo Racing C39 10 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle del alerón delantero del Alfa Romeo Racing C39 11 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle del alerón delantero del Alfa Romeo Racing C39 12 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle del ala delantera del Haas VF-20 de Kevin Magnussen 13 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle del ala delantera del Haas VF-20 de Kevin Magnussen 14 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle de los frenos del Renault F1 Team R.S.20 de Daniel Ricciardo en el garaje del equipo 15 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle de la suspensión delantera del Ferrari SF1000 16 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Andrea Stella, Director de Carreras, McLaren 17 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alerón delantero en el Renault F1 Team R.S.20 de Daniel Ricciardo 18 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alerón delantero del Renault F1 Team R.S.20 de Esteban Ocon 19 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Una cubierta de motor del Renault F1 Team R.S.20 en el pit lane 20 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los mecánicos de Mercedes trabajando en el garaje del equipo 21 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalles técnicos del Ferrari SF1000 22 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalles técnicos del Ferrari SF1000 23 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalles técnicos del Ferrari SF1000 24 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalles técnicos del Ferrari SF1000 25 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalles técnicos del Ferrari SF1000 26 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalles técnicos del Ferrari SF1000 27 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalles técnicos del Ferrari SF1000 28 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalles técnicos del Ferrari SF1000 29 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle del piso del Renault F1 Team R.S.20 30 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle del motor del Ferrari SF1000 31 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle del freno del Renault F1 Team R.S.20 32 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle del alerón delantero del Alfa Romeo Racing C39 33 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle de la carrocería del Mercedes F1 W11 EQ Performance 34 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams Racing 35 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams Racing 36 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1, camina por la pista con sus colegas incluyendo a Ayao Komatsu, Ingeniero Jefe de Carreras 37 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1, camina por la pista con sus colegas incluyendo a Ayao Komatsu, Ingeniero Jefe de Carreras 38 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1, camina por la pista con sus colegas incluyendo a Ayao Komatsu, Ingeniero Jefe de Carreras 39 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 40 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los fotógrafos Russell Batchelor, Andy Hone y Mark Thompson 41 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 42 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 43 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 44 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

