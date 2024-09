Piastri acepta las órdenes, pero dice que aún es libre de correr con Norris

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, confirmó el jueves que, de cara al Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana, Piastri había aceptado apoyar a Norris en su intento de dar caza a Max Verstappen, pero sólo en circunstancias específicas.

Las discusiones se llevaron a cabo después de que Piastri adelantara a Norris en la primera vuelta del Gran Premio de Italia hace dos semanas, una carrera en la que ambos perdieron la victoria ante Charles Leclerc de Ferrari.

Piastri

había insistido anteriormente en que tenía que considerar sus propias opciones de título, cada vez menores, en lugar de pensar en apoyar a su compañero de taller, pero ahora admite que va a hacer lo que sea mejor, ya que los de Woking persiguen el éxito en ambos campeonatos.

"Obviamente ha sido algo que hemos discutido mucho en los últimos días. Egoístamente, como piloto y para mis propios intereses, por supuesto que las órdenes de equipo no son tan divertidas, pero al decir esto me doy cuenta de que hay algo mucho más grande aquí que yo mismo", dijo a Motorsport.com.

"Corro para un equipo que me ha dado la oportunidad de correr en la F1, y de ganar carreras en apenas 18 meses, así que estoy muy agradecido por ello, pero, una vez más, el panorama es mucho más amplio que sólo yo. Estamos intentando conseguir los dos campeonatos, lo que para el equipo sería algo increíblemente importante. Por supuesto, el de constructores es una cosa, pero si tienes la oportunidad de ganar los dos en una temporada, es un gran objetivo para la escudería".

"Siendo egoísta, preferiría no tener [las órdenes de equipo], pero soy muy consciente de que no todo gira en torno a mí, y estoy feliz de desempeñar un papel de apoyo en este momento de la temporada. En cualquier momento anterior de este año, probablemente habría sido excesivo, pero creo que ahora es el momento adecuado para tratar de ayudar al equipo a ganar ambos campeonatos", siguió.

Oscar Piastri, Equipo McLaren F1 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Piastri insiste en que no se han puesto reglas como tal en McLaren, y que seguirá siendo libre de luchar por las victorias a menos que la situación lo requiera: "Todavía hay que discutirlo, pero creo que el punto principal es que no se trata de que yo [vaya a dejar pasar] a Lando en cada carrera, así no es como ninguno de nosotros -incluido Lando- queremos correr. Tratar de contemplar todos los escenarios es imposible y, por supuesto, no queremos discutirlo públicamente", añadió.

"El punto es que, si creemos que alguien ha hecho un trabajo mucho mejor en un fin de semana, sea como sea, queremos que ese piloto sea recompensado, y ahí es, por supuesto, donde se volverá un poco difícil todavía, tenemos que seguir discutiendo eso. Pero no se trata simplemente de que 'voy a estar detrás de Lando en cada carrera', y por cada decisión que se tome de aquí en adelante, porque todavía tengo cosas que quiero lograr en el campeonato, y tratar de mejorar mi posición".

Piastri, sin embargo, admitió que su maniobra en la curva 4 de Monza habría sido distinta en base al nuevo acuerdo. Adelantó a Norris, dejando a su compañero de equipo a merced del Ferrari de Leclerc, en un adelantamiento que ahora puede contravenir las 'Reglas Papaya' de McLaren para el futuro.

"En esos mismos escenarios, algunas cosas serían diferentes", continuó el 'aussie'. "En esas circunstancias, lo que hice estuvo bien. Pensé que era un buen movimiento y, por supuesto, la consecuencia de salir de la curva en primera y tercera posición no es lo que queremos como equipo".

"Por supuesto, se necesita la cooperación de ambos para asegurarnos de que ese resultado no se repita, pero en esas circunstancias todo se ajustaba a las normas, no había nada malo en ello, sólo que el resultado al salir de la curva no era exactamente el que queríamos. Dicho esto, el resultado al final de la carrera, en mi opinión, no fue dictado por eso, sino porque Ferrari hizo una gran apuesta en la estrategia, y sin eso con Charles habríamos terminado primero y segundo", finalizó.