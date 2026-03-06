Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de Australia

Pierre Gasly nombrado embajador global de Givenchy Gentleman en el inicio de la F1 2026

Pierre Gasly ha sido nombrado embajador global de Givenchy Gentleman después de convertirse en el rostro de la nueva fragancia Gentleman Society Eau de Parfum Sport.

Lydia Mee
Editado:
Pierre Gasly, Alpine

El piloto de Alpine en Fórmula 1, Pierre Gasly, se ha convertido en embajador global de Givenchy Gentleman para Gentleman Society Eau de Parfum Sport.

Al compartir este hito en las redes sociales antes de la carrera inaugural de la temporada 2026 de F1 en Australia, Gasly, quien también se convertirá en el rostro de la fragancia, escribió: "¡Inicio de un viaje emocionante! Extremadamente honrado de convertirme en embajador global de Givenchy Gentleman para Gentleman Society Eau de Parfum Sport".

 

Gasly se convirtió en el rostro de la línea de fragancias masculinas Givenchy Gentleman en 2025. El CEO de Givenchy Parfums, Romain Spitzer, dijo en ese momento: "Pierre Gasly es un gran atleta que es tan talentoso como inspirador. Su búsqueda de la excelencia, su enfoque visionario, su energía y su elegancia natural capturan perfectamente el universo Gentleman de Givenchy. Estamos encantados de que se una a nosotros como embajador y esperamos su representación de la nueva fragancia Gentleman Society, cuyo lanzamiento está previsto para este año".

"Para mí, Givenchy encarna tanto la elegancia atemporal como la audacia", dijo Gasly a WWD. "En mi opinión, la marca representa el arte de afirmarse y de exigirse más a uno mismo, una combinación perfecta con mi propio estilo de vida y filosofía.

"Además, unirme a la Givenchy Gentleman Society me pareció algo natural porque coincide con mis convicciones personales: el objetivo de tener un impacto positivo y reunir a las personas en torno a valores como el respeto, la apertura mental, la pasión y la integridad.

"Ser un caballero hoy también significa inspirar y unir a las personas ampliando horizontes y a través de la innovación".

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Agregó: "La fragancia, para mí, significa confianza en uno mismo, energía y bienestar. Es una firma que expresa mi estilo.

"Me encantan las fragancias que son a la vez inesperadas y memorables, con una personalidad fuerte y coherente, por lo que me encanta la nueva Gentleman Society Eau de Parfum 'Ambrée'.

"La riqueza y el equilibrio entre sus diferentes notas florales, amaderadas, ambarinas y [especiadas] aportan mucha personalidad y confianza en uno mismo, y dejan una sensación memorable de sensualidad".

