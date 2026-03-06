Franco Colapinto y Pierre Gasly no pudieron reflejar el viernes en el circuito Albert Park el potencial que el A526 de Alpine había dejado ver durante los entrenamientos de pretemporada en Bahréin.

Allí, la escudería de Enstone demostró estar en la pelea para liderar la zona media de la parrilla, justo detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. Sin embargo, lo visto en los dos entrenamientos libres del primer día de acción en Melbourne distó mucho de ello.

Colapinto terminó la primera práctica en la 16° posición y Gasly fue 18°, y luego intercambiaron lugares en la clasificación final del segundo ensayo, donde el francés además tuvo un tiempo limitado en pista por problemas en su monoplaza.

El propio Gasly se mostró particularmente preocupado por el viernes de Alpine al declarar: "Hemos aprendido que tenemos algunos problemas que solucionar, que realmente no encontramos en las pruebas. Quiero decir, probablemente la mitad eran esperados y sabíamos que tendríamos que ajustarlos. La otra mitad fue bastante inesperada y definitivamente requiere más investigación, y simplemente siento que estamos muy lejos de donde terminamos en Bahréin".

Colapinto, por su parte, comentó: "No hemos tenido el comienzo de fin de semana más fluido aquí en Melbourne, pero estoy seguro de que hoy hemos aprendido lo suficiente para mejorar el rendimiento de cara a mañana. De todos modos, solo son los entrenamientos, y hemos visto algunas áreas clave en las que sabemos que tenemos cosas que corregir y muchas cosas que mejorar, lo cual estoy seguro de que podemos hacer de cara a mañana".

Franco Colapinto, Alpine, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Tenemos que esperar algunos desafíos, especialmente al llegar a un circuito tan particular como Albert Park con un auto completamente nuevo y sistemas nuevos que comprender. Dimos una buena cantidad de vueltas, lo que nos da mucho para analizar y ojalá podamos encontrar algunas mejoras durante la noche".

Justamente el piloto argentino le dio a Alpine la nota más positiva del día con su ritmo de carrera durante la segunda sesión de entrenamientos.

Si bien fueron solo ocho vueltas con gomas medias, contra los stints de carrera de 12 giros que completaron otros pilotos, Colapinto logró un tiempo promedio de 1m25s847 que dejó a Alpine como el séptimo mejor equipo, muy cerca de sus rivales directos.

Audi sorprendió al liderar la zona media con un tiempo promedio de 1m25s502 tras 12 vueltas de Nico Hulkenberg con la goma media, y Racing Bulls se ubicó justo detrás con 1m25s836 luego de un stint de Arvid Lindblad, también de 12 giros y neumáticos medios.

Algo donde sí Alpine quedó en el debe fue en el simulacro de clasificación, lo cual reflejan las posiciones finales tanto de Colapinto como de Gasly, pero Dave Greenwood, director de competición del equipo, le restó importancia a los resultados.

"Creo que lo único que diría es que tenemos muchas cosas que sabemos que no optimizamos hoy, así que trabajar en todas esas cosas durante la noche significa que deberíamos dar un buen paso hacia adelante".

"Así que, en general, estamos confiados en que hay porciones importantes de tiempo de vuelta que vemos que ahora mismo están faltando y simplemente necesitamos hacer todo lo posible para acertar con eso para mañana", señaló.

De este modo, la tercera y última práctica libre del sábado en Australia -durante la noche latinoamericana- será trascendental para que Alpine pueda avanzar de cara a la sesión de clasificación que tendrá lugar más tarde.