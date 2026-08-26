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Fórmula 1 GP de Países Bajos

Red Bull no tenía ritmo para que Verstappen pudiera luchar por el podio en el GP de Holanda

Calum Nicholas cree que Red Bull carecía del ritmo necesario para que Max Verstappen pudiera luchar por el podio en el Gran Premio de los Países Bajos, incluso sin tener en cuenta su accidente en la primera vuelta.

Lydia Mee
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

El exmecánico de Red Bull, Calum Nicholas, cree que, aunque Max Verstappen hubiera evitado su accidente en la primera vuelta del Gran Premio de los Países Bajos, el equipo simplemente carecía del ritmo necesario para luchar por los puestos del podio.

El último Gran Premio de Fórmula 1 en Zandvoort tuvo un comienzo dramático. Aunque la lluvia había cesado antes del inicio de la carrera, aún quedaban algunas zonas húmedas en la pista. El héroe local, Verstappen, pisó un charco al tomar la última curva peraltada, lo que provocó un fuerte choque contra el muro. 

Aunque su carrera había terminado, su compañero de equipo Liam Lawson, que sustituía al lesionado Isack Hadjar, logró terminar séptimo y sumar seis puntos para la escudería de Milton Keynes. 

En declaraciones al canal oficial del equipo Talking Bull del equipo, Nicholas argumentó que Verstappen no habría podido lograr mucho más que Lawson si hubiera continuado en la carrera. 

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

"Una de las cosas con las que quizá hemos tenido algunas dificultades este año es que, cuando hay rachas de viento fuerte, el coche parece comportarse un poco peor", explicó Nicholas.

"Esto supone un poco más de trabajo para los pilotos y tenemos que averiguar cuál es la causa subyacente de todo esto. Pero no creo que sea un desastre.

"Probablemente, Liam haya tenido una carrera aburrida y solitaria. Una gran diferencia por delante de él, otra gran diferencia por detrás. Pero ese era simplemente el ritmo del coche. Incluso si Max hubiera completado esta carrera y no hubiera tenido el incidente en la primera vuelta, creo que habría acabado más o menos ahí también, en ese espacio entre los líderes y los que venían detrás de nosotros. La verdad es que no creo que pudiéramos haber sacado mucho más esta semana".

Lando Norris, de McLaren, ganó el Gran Premio de los Países Bajos y le acompañaron en el podio Kimi Antonelli y George Russell, de Mercedes.

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