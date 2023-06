Red Bull organiza propuesta de matrimonio en el paddock de España

Mientras una parte del equipo Red Bull se enfocaba en la puesta a punto de los RB19 de Sergio Pérez y Max Verstappen, otra parte estaba pendiente de lo que sucedía enfrente de su garaje cuando una pareja de Letonia decidió comprometerse durante el Gran Premio de España.

En las redes sociales de Red Bull Racing se dio seguimiento a una pareja que visitó el paddock el viernes en España con Valerie, quien es trabajador de la empresa de bebidas energéticas en su país, con un plan ya trazado para pedirle matrimonio a su novia.

Cuando el recorrido llegó al pit del equipo, Valerie procedió a arrodillarse y hacerle la pregunta a su novia: “¿Quiéres casarte conmigo?”, a lo que ella respondió que sí antes de fundirse en un beso.

El ahora futuro esposo fue entrevistado por Craig Slater de Sky Sports quien le preguntó por qué hacerlo en el paddock de España, a lo que Valerie respondió: “¡Porque Red Bull puede! Es muy difícil hacerle una sorpresa y creo que hoy es era día en que debía hacerlo por dos cosas. El recorrido por el paddock y la propuesta”.

Agi, nombre de la futura esposa, reveló al canal británico que ella sentía que el fin de semana podía ser “grandioso” y que, curiosamente, cinco minutos antes había hablado por teléfono con una amiga y dicho en broma “Tal vez me lleve al paddock y tal vez me proponga matrimonio, pero lo mejor sería que me lo propusiera en el paddock”.

“Cinco minutos después, estaba aquí de rodillas, proponiéndome. Es simplemente increíble. Es hermoso, es exactamente lo que quería. Me conoce perfecto”.

