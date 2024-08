Exclusivo: Cómo trabaja Red Bull F1 ante la salida de Adrian Newey

Tras unos tumultuosos meses de invierno, a principios de esta temporada de Fórmula 1 se anunció que Adrian Newey dejaba Red Bull Racing.

El diseñador de 65 años ya no está involucrado en el desarrollo del coche y se ha centrado principalmente en el hypercar RB17 y su promoción en los últimos meses.

Los fines de semana de carrera que todavía se lo puede encontrar en la pista, Red Bull dice que piensa a lo largo estratégicamente, pero ya no es sobre el coche o su puesta a punto. Esto plantea la cuestión de hasta qué punto el equipo con sede en Milton Keynes echa de menos a Newey y hasta qué punto ha cambiado la práctica diaria.

Un experto que miraba por encima del hombro y desafiaba al equipo técnico

"Los comentarios y consejos de Adrian fueron, obviamente, enormemente beneficiosos para nosotros. Como en cualquier negocio y como en la vida, tienes que mirar hacia adelante, pero no quiero quitarle nada a lo que ha hecho por el equipo o a lo que ha significado para mí personalmente", reveló el director técnico Pierre Waché durante una entrevista exclusiva con la edición neerlandesa de Motorsport.com.

"Tiene una enorme experiencia, es muy inteligente y tiene mucho éxito. Pero estamos donde estamos. Nuestra rutina diaria no ha cambiado realmente, salvo que ya nadie nos mira por encima del hombro y nos dice '¿has pensado en esto o en aquello? Pero fundamentalmente no cambia nada de lo que hacemos". El francés subraya exactamente lo que Max Verstappen señaló anteriormente: que Newey era ante todo un buen sparring y alguien que podía desafiar al equipo técnico con su experiencia y conocimientos.

También plantea la cuestión de hasta qué punto Newey todavía estaba involucrado en el diseño y desarrollo del RB20, el coche de Red Bull de este año.

"Creo que menos que antes, aunque por supuesto seguía involucrado y formaba parte del equipo. Pero como equipo, no cuentas exactamente quién hace qué. Trabajas como un grupo hacia un objetivo determinado. Eso se aplica a cualquier negocio, no se dice 'él hizo el 10% y él el 20%'. No, así no se trabaja. Cada uno tiene la intención de hacer un coche mejor y, según su papel y su función dentro de la empresa, intenta hacerlo lo mejor que puede. Así es como trabajamos y si una persona ya no está, lo seguimos haciendo".

"La organización en sí no ha cambiado porque ya estábamos organizados de tal manera que podíamos trabajar sin su aporte. Eso también ha ocurrido en el pasado, que él estaba menos presente en algunos momentos que en otros. La principal diferencia es que ahora ya no está presente, pero la organización en sí no ha cambiado. Simplemente tenemos que prescindir de su aportación".

¿Las herramientas son un obstáculo mayor que las personas?

Waché añade que está contento con el personal técnico con el que cuenta Red Bull, ya que la escudería de Milton Keynes renovó a principios de año los contratos de figuras como Enrico Balbo, Ben Waterhouse y el propio Waché.

"Absolutamente", es su respuesta cuando se le pregunta si está contento con el equipo técnico actual. "Si no estamos satisfechos con algo, por supuesto que intentamos cambiarlo o compensarlo. En lo que a mí respecta, no soy perfecto en mi papel, como nadie lo es en la vida. Y, desde luego, uno nunca debe creerse perfecto. Por el contrario, debes reunir a gente a tu alrededor para compensar tus propias debilidades, así es como debe ser. Espero y veo que todas las personas que están por debajo de mí son mejores que yo en ciertas cosas, para compensar lo que yo no puedo hacer. Somos un grupo y en él no es que uno sea más débil que otro. No, todo el mundo tiene puntos fuertes y unirlos es lo más importante. No existe un grupo en el que un individuo lo hace todo. Se trata de cómo todos esos individuos trabajan juntos".

Un aspecto interesante aquí es que Waché considera que las herramientas a disposición de Red Bull son una limitación mayor que las personas, en cierto modo, incluso tras la marcha de Newey.

"Es cierto que siempre te encuentras con una limitación en todo lo que haces. Lo que hemos creado se debe a las personas y, por tanto, en cierto sentido, siempre eres tu propio techo. Trabajamos cada día para elevar ese techo. Si utilizas las herramientas de la forma adecuada, en algún momento esas herramientas se convierten en tu techo".

Según el francés de 49 años, eso es lo que ocurre en Red Bull en cierta medida.

"Puede tratarse de las simulaciones. Aunque en algunos aspectos seamos los mejores comparados con otros, todavía tenemos que mejorar otros aspectos. El túnel de viento es una de esas cosas", y Waché ya afirma que está algo anticuado. "Por eso estamos empezando a desarrollar un nuevo túnel de viento para los próximos años. La empresa nos está dando esa oportunidad poniendo dinero a nuestra disposición y estamos muy agradecidos por ello. Es una inversión en nuestro rendimiento en el futuro".

Waché sí concluye dejando claro que, por muy importante que sea la tecnología hoy en día, las personas seguirán siendo siempre el factor más importante.

"Las personas son siempre lo más importante, pero como en cualquier organización, si no tienes las herramientas, las personas no pueden aportar nada. Se trata de la combinación de ambos y el éxito de Red Bull Racing depende de la combinación de estos dos factores", finaliza Waché.