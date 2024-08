Leclerc: "Hamilton puede facilitar la llegada de gente con talento a Ferrari"

Ferrari sigue en pleno campeonato 2024 de Fórmula 1, pero la llegada de Hamilton en 2025 se mantiene vigente incluso en el caluroso parón veraniego que observa el mundial estos días.

Uno de los más afectados por la llegada del siete veces campeón del mundo, ahora en Mercedes, es Leclerc. El monegasco será su nuevo compañero de equipo, para una pareja candidata a ser la mejor -al menos sobre el papel- de 2025 y, potencialmente, la más explosiva.

Leclerc, sin embargo, cree que la llegada de Hamilton aporta a Ferrari más ventajas que problemas o puntos negativos. En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, el piloto monegasco relató paso a paso lo sucedido el pasado mes de enero, durante los días de negociaciones que llevaron a Hamilton a firmar el contrato con el Cavallino Rampante.

"La llegada de Lewis llevaba tiempo en el aire, pero hasta que no hay confirmación oficial no se puede estar seguro. Sabía que había interés por ambas partes, y en estos casos es muy probable que se llegue a un acuerdo. No he pedido saber más, no forma parte de mi papel, pero debo decir que todo el mundo ha sido siempre muy abierto y sincero conmigo".

En este punto, Leclerc no ocultó un punto importante: la llegada de Hamilton también podría dar un impulso a Ferrari en términos de mercado de técnicos valiosos. Un poderoso imán que podría hacer a la Rossa más fuerte y preparada para luchar con sus rivales a lo largo de la temporada.

"El anuncio de Lewis en Ferrari también fue tranquilizador, porque traer a un piloto como él es obviamente una señal fuerte. Lo vi como una elección positiva, empezando por el hecho de que Lewis podría facilitar la llegada de gente con mucho talento al equipo".

"Me gustaría decir que estoy muy contento de cómo he trabajado con Carlos (Sainz), es un piloto increíble y hemos superado momentos muy difíciles durante nuestra experiencia en Ferrari".

"Y también es gracias a su contribución que estamos mejorando, siempre hemos trabajado bien juntos. Al mismo tiempo, cuando tienes a un siete veces campeón del mundo que se une al equipo siempre son buenas noticias, muy interesantes y muy motivadoras".

"Es interesante porque podré aprender de uno de los mejores pilotos de toda la historia de la F1, y es muy motivador porque me intriga la comparación con Lewis en el mismo coche. Por estas dos razones estoy deseando que empiece este nuevo capítulo, pero también quiero decir que siempre me he llevado muy bien con Carlos", concluyó Leclerc.