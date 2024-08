El peor momento de Bottas: "Estaba harto de la F1"

Bottas había tenido una temporada 2018 difícil, rozando la victoria en varias ocasiones, pero por alguna razón no pudo subir a lo más alto del podio. Las malas decisiones estratégicas, los pinchazos y las duras órdenes de equipo le impidieron volver a ganar carreras, y terminó la temporada en el quinto puesto del campeonato mientras Lewis Hamilton, con el otro Mercedes, volvió a llevarse el título.

Sin embargo, la versión Bottas 2.0 apareció en la primera carrera de 2019 y concretó una gran actuación para llevarse la victoria en Melbourne, algo que necesitaba imperiosamente, pues ya había hablado varias veces de que se había planteado retirarse al final de la temporada anterior.

"He aprendido muchas lecciones en este deporte, he pasado por muchas cosas y estuve a punto de dejar mi carrera. Estaba harto del mundo de la F1 y pensaba que me trataban con crueldad. Eso fue a finales de 2018, pero luego de alguna manera logré recomponerme y gané la primera carrera de 2019. Ese fue el punto de inflexión para mí", dijo el finlandés al podcast Pitlane Life Lessons.

Ahora, en su duodécima temporada, Bottas se enfrenta de nuevo a un serio dilema, con su puesto en la parrilla del año que viene aún sin asegurar y sólo Sauber/Audi y Alpine entre sus opciones realistas. De las dos, la primera parece ser la opción más lógica.

No obstante, el ganador de diez grandes premios ha declarado que, a medida que envejece, ha empezado a ver el panorama general de su carrera. "Si hay una pequeña dificultad en algún sitio, intento dar un paso atrás y mirar el panorama general".

"Tengo a mi familia, están sanos, sigo conduciendo un coche de carreras, cosa que me encanta, y tengo un techo sobre mi cabeza. Así que si te alejas un poco y miras el panorama general, puedes poner las cosas en perspectiva y quejarte mucho menos. Permanecer en la burbuja de la F1 era muy importante para mí", concluyó Bottas.