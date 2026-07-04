Resultados completos del sábado en Silverstone: carrera sprint y clasificación
Repasa todos los resultados que dejó el sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 que se disputa en Silverstone.
Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Fórmula 1 - Silverstone, Gran Bretaña - Clasificación Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|19
|
1'28.111
|S
|240.691
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|18
|
+0.175
1'28.286
|0.175
|S
|240.214
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|17
|
+0.347
1'28.458
|0.172
|S
|239.747
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|17
|
+0.370
1'28.481
|0.023
|S
|239.685
|5
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
+0.635
1'28.746
|0.265
|S
|238.969
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|17
|
+0.766
1'28.877
|0.131
|S
|238.617
|7
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
+0.782
1'28.893
|0.016
|S
|238.574
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|18
|
+0.921
1'29.032
|0.139
|S
|238.201
|9
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|17
|
+1.194
1'29.305
|0.273
|S
|237.473
|10
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|20
|
+1.605
1'29.716
|0.411
|S
|236.385
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - Silverstone, Gran Bretaña - Clasificación Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|13
|
1'28.493
|S
|239.652
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|12
|
+0.133
1'28.626
|0.133
|S
|239.293
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|11
|
+0.371
1'28.864
|0.238
|S
|238.652
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|11
|
+0.427
1'28.920
|0.056
|S
|238.502
|5
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.576
1'29.069
|0.149
|S
|238.103
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.620
1'29.113
|0.044
|S
|237.985
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|12
|
+0.725
1'29.218
|0.105
|S
|237.705
|8
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|14
|
+0.831
1'29.324
|0.106
|S
|237.423
|9
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|11
|
+0.890
1'29.383
|0.059
|S
|237.266
|10
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|15
|
+0.936
1'29.429
|0.046
|S
|237.144
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|10
|
+0.968
1'29.461
|0.032
|S
|237.059
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.570
1'30.063
|0.602
|S
|235.475
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|15
|
+1.583
1'30.076
|0.013
|S
|235.441
|14
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|15
|
+2.008
1'30.501
|0.425
|S
|234.335
|15
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|15
|
+2.130
1'30.623
|0.122
|S
|234.020
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|14
|
+2.250
1'30.743
|0.120
|S
|233.710
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - Silverstone, Gran Bretaña - Clasificación Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
1'29.276
|S
|237.550
|2
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|9
|
+0.024
1'29.300
|0.024
|S
|237.487
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.258
1'29.534
|0.234
|S
|236.866
|4
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|9
|
+0.263
1'29.539
|0.005
|S
|236.853
|5
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.273
1'29.549
|0.010
|S
|236.826
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|5
|
+0.368
1'29.644
|0.095
|S
|236.575
|7
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|8
|
+0.385
1'29.661
|0.017
|S
|236.530
|8
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.443
1'29.719
|0.058
|S
|236.378
|9
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.695
1'29.971
|0.252
|S
|235.715
|10
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|5
|
+0.709
1'29.985
|0.014
|S
|235.679
|11
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|5
|
+0.910
1'30.186
|0.201
|S
|235.154
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|4
|
+0.993
1'30.269
|0.083
|S
|234.937
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.069
1'30.345
|0.076
|S
|234.740
|14
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|9
|
+1.286
1'30.562
|0.217
|S
|234.177
|15
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|9
|
+1.294
1'30.570
|0.008
|S
|234.157
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|8
|
+1.362
1'30.638
|0.068
|S
|233.981
|17
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|9
|
+1.404
1'30.680
|0.042
|S
|233.872
|18
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+1.951
1'31.227
|0.547
|S
|232.470
|19
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|5
|
+2.045
1'31.321
|0.094
|S
|232.231
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+2.664
1'31.940
|0.619
|S
|230.667
|21
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+3.587
1'32.863
|0.923
|S
|228.375
|22
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+3.612
1'32.888
|0.025
|S
|228.313
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - Silverstone, Gran Bretaña - Carrera Sprint
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Chasis
|Motor
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|17
|
26'12.129
|229.018
|8
|Mercedes
|Mercedes
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|17
|
+2.745
26'14.874
|2.745
|228.619
|7
|Ferrari
|Ferrari
|3
|L. Norris McLaren
|1
|17
|
+9.783
26'21.912
|7.038
|227.602
|6
|McLaren
|Mercedes
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|17
|
+10.639
26'22.768
|0.856
|227.479
|5
|Mercedes
|Mercedes
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|17
|
+12.620
26'24.749
|1.981
|227.194
|4
|Ferrari
|Ferrari
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|17
|
+16.550
26'28.679
|3.930
|226.632
|3
|Red Bull
|Red Bull
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|17
|
+17.551
26'29.680
|1.001
|226.490
|2
|McLaren
|Mercedes
|8
|L. Lawson RB
|30
|17
|
+30.233
26'42.362
|12.682
|224.697
|1
|RB
|Red Bull
|9
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|17
|
+30.953
26'43.082
|0.720
|224.596
|Red Bull
|Red Bull
|10
|A. Lindblad RB
|41
|17
|
+35.110
26'47.239
|4.157
|224.015
|RB
|Red Bull
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|17
|
+40.273
26'52.402
|5.163
|223.298
|Alpine
|Mercedes
|12
|F. Colapinto Alpine
|43
|17
|
+41.026
26'53.155
|0.753
|223.194
|Alpine
|Mercedes
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|17
|
+42.499
26'54.628
|1.473
|222.990
|Audi
|Audi
|14
|O. Bearman Haas F1
|87
|17
|
+45.784
26'57.913
|3.285
|222.537
|Haas
|Ferrari
|15
|N. Hulkenberg Audi
|27
|17
|
+46.680
26'58.809
|0.896
|222.414
|Audi
|Audi
|16
|E. Ocon Haas F1
|31
|17
|
+49.810
27'01.939
|3.130
|221.985
|Haas
|Ferrari
|17
|C. Sainz Williams
|55
|17
|
+50.379
27'02.508
|0.569
|221.907
|Williams
|Mercedes
|18
|A. Albon Williams
|23
|17
|
+50.757
27'02.886
|0.378
|221.855
|Williams
|Mercedes
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|17
|
+1'15.117
27'27.246
|24.360
|218.575
|Cadillac
|Ferrari
|20
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|17
|
+1'31.872
27'44.001
|16.755
|216.374
|Aston Martin
|Honda
|21
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|16
|
+1 Vuelta
26'34.406
|1 Vuelta
|212.517
|1
|Aston Martin
|Honda
|22
|S. Pérez Cadillac
|11
|16
|
+1 Vuelta
26'45.695
|11.289
|211.023
|1
|Cadillac
|Ferrari
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - Silverstone, Gran Bretaña - Vueltas rápidas carrera sprint
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vuelta
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|17
|
1'31.607
|M
|231.506
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|5
|
+0.301
1'31.908
|0.301
|M
|230.748
|3
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|17
|
+0.370
1'31.977
|0.069
|M
|230.575
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|17
|
+0.551
1'32.158
|0.181
|M
|230.122
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|17
|
+0.583
1'32.190
|0.032
|M
|230.042
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|17
|
+0.616
1'32.223
|0.033
|M
|229.959
|7
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|7
|
+0.786
1'32.393
|0.170
|M
|229.536
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|9
|
+1.393
1'33.000
|0.607
|M
|228.038
|9
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|16
|
+1.444
1'33.051
|0.051
|M
|227.913
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|17
|
+1.890
1'33.497
|0.446
|M
|226.826
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|17
|
+1.899
1'33.506
|0.009
|M
|226.804
|12
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|17
|
+1.913
1'33.520
|0.014
|M
|226.770
|13
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|8
|
+1.965
1'33.572
|0.052
|M
|226.644
|14
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|17
|
+1.967
1'33.574
|0.002
|M
|226.639
|15
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|17
|
+2.273
1'33.880
|0.306
|M
|225.901
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|17
|
+2.382
1'33.989
|0.109
|M
|225.639
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|17
|
+2.579
1'34.186
|0.197
|M
|225.167
|18
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|9
|
+2.792
1'34.399
|0.213
|M
|224.659
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|16
|
+2.921
1'34.528
|0.129
|M
|224.352
|20
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|16
|
+3.421
1'35.028
|0.500
|M
|223.172
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|17
|
+3.764
1'35.371
|0.343
|S
|222.369
|22
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|8
|
+4.694
1'36.301
|0.930
|S
|220.222
|Ver los resultados completos
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