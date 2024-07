Daniel Ricciardo ha defendido a Max Verstappen por su pilotaje en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, y cree que la controversia sobre su choque con Lando Norris se ha exagerado.

La manera de competir de Verstappen en las carreras ha estado en el punto de mira desde que se le impuso una penalización de 10 segundos por causar una colisión con Norris durante su lucha por el liderato en el Red Bull Ring el pasado fin de semana.

Mientras que algunos han dicho que las acciones de Verstappen, tanto en la colisión como en el movimiento defensivo en la frenada previa a la misma son motivo de preocupación, Ricciardo no ve las cosas de esa manera.

En cambio, el australiano, quien fue compañero de equipo del neerlandés y ambos tuvieron un recordado choque en Bakú en 2018, cree que lo que se presenció el fin de semana pasado fue simplemente una batalla dura pero justa por una victoria.

"Asumo que probablemente lo han exagerado porque obviamente es una batalla por el liderato y 'antes amigos, ahora enemigos', probablemente es eso lo que está pasando, solo puedo imaginarlo", dijo.

"Fue duro, pero también estás luchando por una victoria. Así que sí, no vas a dejar pasar a alguien así como así".

"Creo que el contacto puede ocurrir probablemente nueve de cada diez veces sin consecuencias".

"Habían estado yendo y viniendo, y tal vez el ángulo fue un poco incómodo cuando ambos entraron, y obviamente terminó la carrera de Lando".

Max Verstappen y Daniel Ricciardo chocaron cuando eran compañeros en Red Bull en Bakú 2018. Photo by: Sutton Images

"Pero creo que el resultado fue más grande que probablemente lo que realmente estaba sucediendo en la pista. Por lo que vi, al menos nada pareció exagerado. ¿Estuvo al límite? Probablemente. ¿Pero hubo algo peligroso o temerario? Al menos por lo que he visto, no".

Ricciardo demostró en Bakú en 2018 que no estaba dispuesto a dejarse intimidar cuando se trataba de ser agresivo con Verstappen en batallas rueda a rueda, incluso si eso arriesgaba un incidente.

Y sugirió que si la gente quería ir contra Verstappen entonces tenían que sacar los codos, porque todo el mundo sabe lo duro que corre el neerlandés.

"Nadie en este deporte quiere ser el intimidado", dijo. "Quieres mantenerte firme frente a todo el mundo y, obviamente, también es tu reputación".

"Cuando la gente se te acerca en la pista, no quieres que piensen: 'Oh, este tipo va a ser fácil para mí'. Así que siempre quieres sacar los codos hasta cierto punto".

"Sabemos que Max desde el primer día siempre ha tenido los suyos fuera y, y creo que sólo naturalmente, es su ADN, él es simplemente un corredor duro. No es algo para lo que tenga que esforzarse. Así es como corre".

"Es algo incondicional con él que vas a tener una dura batalla. No cambia necesariamente la forma de correr con él. Simplemente sabes que vas a tener que hacer un buen movimiento y asegurarte de que lo consigues".

"Creo que Lando lo aprendió el sábado (en el sprint de Austria). Creo que pensó que probablemente lo tenía hecho y Max dijo, 'no, hoy no'. Es como que vives y aprendes".

Lewis Hamilton, Mercedes W12, y Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, se caen en la carrera. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Comparaciones con 2021

Mientras que el jefe de McLaren, Andrea Stella, dijo que el enfoque agresivo de Verstappen en la carrera de Austria fue una consecuencia de que se saliera con la suya con formas de correr similares en 2021, Ricciardo no está tan seguro de que se pueda comparar lo que sucedió entonces con lo de ahora.

"Parece que la gente probablemente está martilleando un poco a Max y parece que probablemente está soplando un poco fuera de proporción", dijo.

"Él no ha cambiado, pero creo que esa es su forma de correr. Obviamente lo deja todo en la pista y es también lo que muchos aficionados han admirado de él".

"Pero, ¿creo que ha madurado desde el inicio de su carrera? Por supuesto. Así que, sí, no es que se encuentre en estas posiciones todo el tiempo".

Y añadió: "No creo que necesite ningún tratamiento real en este momento. Tal vez mañana en la reunión de pilotos. Oiré lo contrario, pero no creo que el incidente que tuvieron fuera peligroso".

"Fue a baja velocidad y no fue como la situación de la curva nueve aquí en Copse en el 21'. Eso, obviamente, tuvo consecuencias mucho mayores", dijo sobre el choque entre Verstappen y Lewis Hamilton.

"Pero si esto continúa en las próximas carreras entonces es como 'oh, está bien'. Pero no estoy seguro de si una carrera es suficiente para crear una narrativa de 'oh, nada ha cambiado'".