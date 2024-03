Después de otro fin de semana difícil para Ricciardo, llegan informes desde Nueva Zelanda de que la posición del piloto australiano ya está bajo una fuerte presión.

El periódico The New Zealand Herald informa de que el asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko, habría dado un ultimátum a Ricciardo. No se concedería mucho tiempo al ganador de ocho grandes premios de F1, considerado una y otra vez como un aspirante a un asiento en Red Bull junto a Max Verstappen: The New Zealand Herald afirma que Red Bull podría intervenir ya después del Gran Premio de China si Ricciardo no muestra progresos en Japón y China.

El piloto reserva de Red Bull, Liam Lawson, que el año pasado disputó cinco carreras cuando Ricciardo se lesionó, es también un candidato para ocupar en algún momento el asiento de Sergio Pérez en Red Bull, según el medio neozelandés, esto a pesar que desde el equipo de Milton Keynes se muestran muy conformes con el trabajo del mexicano en lo que a de la temporada.

En cuanto a Ricciardo, sin embargo, no es ningún secreto que su inicio de temporada no ha sido bueno. Hasta ahora ha perdido los tres duelos de clasificación contra Yuki Tsunoda y el piloto de Perth, de 34 años, tampoco termina de despuntar en las carreras.

Tras el Gran Premio de Australia, en el que terminó 12º mientras que Tsunoda fue séptimo y le dio a RB sus primeros puntos de la temporada, Ricciardo subrayó que cree en un cambio de rumbo.

"Para ser sincero, me siento bien, pero desafortunadamente por los resultados todavía no me siento genial. En las próximas una o dos carreras recibiremos algunas piezas nuevas para el coche. Entonces espero un cambio rápido. Y antes de que nos demos cuenta, volveremos a rendir de maravilla", declaró el héroe local tras la carrera.

Los informes de Nueva Zelanda parecen un tanto prematuros a pesar de la situación y el rendimiento actuales de Ricciardo. De hecho, este año el equipo hermano de Red Bull Racing ha logrado captar algunos patrocinadores estadounidenses importantes, gracias en parte a la presencia del inmensamente popular Ricciardo.

El equipo, que oficialmente lleva el nombre de Visa Cash App RB F1 Team, sería entonces obviamente reacio a ver sustituida a una de las estrellas para la primera carrera de Fórmula 1 del año en Estados Unidos: el Gran Premio de Miami.

Además, la temporada solo tiene tres carreras y, aunque Red Bull no es ajeno a los cambios tempranos de pilotos -como ocurrió en 2016 cuando cambió a Daniil Kvyat por Verstappen después de cuatro carreras-, parecería muy pronto para mostrar la puerta al experimentado Ricciardo.

Lo que sí es real es que Marko ha presionado tanto a Ricciardo como a Tsunoda para que rindan mejor, aunque el austriaco sonó un poco más moderado tras la carrera de Australia debido al buen rendimiento del japonés.

Ricciardo, mientras tanto, insiste en que espera encontrar algo más de velocidad en las próximas carreras: "Sólo quiero seguir compitiendo y estoy seguro de que encontraré algo más en mí mismo. También sigo creyendo que encontraremos algo en el coche".

