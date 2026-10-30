Fórmula 1 GP de México
George Russell advierte que Ferrari podría tener una gran ventaja en el GP de México
George Russell cree que el turbo más pequeño de Ferrari podría darle una ventaja en el Gran Premio de México
Lydia Mee
Publicado: 30 oct 2026, 1:21
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George Russell, Mercedes
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
El piloto de Fórmula 1 de Mercedes, George Russell, cree que el turbo más pequeño de Ferrari podría darle una ventaja en el Gran Premio de México de este fin de semana en el circuito de gran altitud Autódromo Hermanos Rodríguez.
El circuito de Ciudad de México se encuentra a más de 2200 metros sobre el nivel del mar. El aire menos denso reduce la carga aerodinámica y la refrigeración, y obliga a los turbocompresores a trabajar mucho más para alimentar el motor.
Al hablar con los medios durante la rueda de prensa de pilotos en México, a Russell se le preguntó si la altitud haría que este fin de semana fuera difícil.
"Va a ser muy interesante", dijo. "Creo que el retraso del turbo va a ser un factor importante para muchos equipos este fin de semana. Obviamente no es ningún secreto que equipos como Ferrari tienen un turbo más pequeño que la mayoría, así que probablemente tienen una ventaja considerable en ese sentido.
"Aún no estamos seguros de lo complicado que será, pero sin duda podemos prever que no será sencillo."
Mercedes también sigue intentando entender su último paquete de mejoras, con el que el piloto de 28 años tuvo dificultades en el Gran Premio de Estados Unidos. Terminó octavo en Austin y su compañero de equipo y actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, consiguió su novena victoria de gran premio de la temporada.
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"Ha sido un poco extraño para nosotros desde que incorporamos este paquete al coche", añadió Russell. "Obviamente, lo estrenamos en Malasia, y fue un fin de semana bastante duro para los dos. Luego Kimi lo montó en Singapur. De nuevo, no fue un fin de semana sencillo.
"Volví a montarlo en Austin y sufrí mucho por mi parte. Y él, obviamente, hizo una carrera muy sólida. Estamos viendo algunas cosas en las características que simplemente muestran que rindió en una ventana muy estrecha. Así que tenemos que intentar ampliarla."
Russell ocupa actualmente el segundo puesto en el campeonato de pilotos, a 123 puntos de Antonelli, que tiene la oportunidad de proclamarse campeón este fin de semana.
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