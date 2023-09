Russell cree que hay que cambiar la primera curva de Monza

El piloto de Mercedes cruzó la escapatoria dos veces durante el Gran Premio de Italia, una en tándem con Sergio Pérez durante su lucha por la cuarta posición, y más tarde en solitario cuando salió de boxes y se encontró con Esteban Ocon.

En esta última ocasión se consideró que Russell había ganado ventaja, y al no haber devuelto la plaza se le impuso una penalización de cinco segundos que finalmente no tuvo impacto en su quinta posición en la carrera que ganó Max Verstappen.

"Sabía que tenía que maximizar la vuelta de salida, y salí de boxes justo detrás o al lado de Ocon", dijo sobre el incidente.

"Y sabía que si me quedaba detrás de él, mi oportunidad de recortar a los de delante desaparecería. Así que entré muy fuerte en la curva 1, sabiendo que corría el riesgo de no hacer la curva, y eso es lo que pasó".

"En Monza es una lástima, porque la escapatoria siempre es una especie de carta de libertad. Y eso da a los pilotos, especialmente cuando estás luchando, la oportunidad de no hacer la curva. Así que probablemente me gustaría ver algún cambio en esa curva en el futuro".

Russell dijo que no se arrepentía de haber hecho un movimiento arriesgado que probablemente le valdría una penalización: "Sabía que la quinta posición era probablemente lo peor que podíamos conseguir, teniendo en cuenta la diferencia con el sexto".

"Así que sólo me habría comprometido si hubiera un coche de seguridad justo al final (y el pelotón se agrupara)".

En la primera parte de la carrera, Russell disfrutó de una espectacular batalla con Pérez por el cuarto puesto, manteniéndose por delante del piloto de Red Bull durante 15 vueltas.

Russell dijo que estaba "sorprendido de lo mucho que tardó 'Checo' en pasar con el ritmo superior de ese coche" y encontró satisfactorio mantener a raya al mexicano.

George Russell, Mercedes-AMG Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Reflexionando sobre su batalla, Russell dijo: "Sabes que tienes que acertar realmente al frenar, acertar cada curva. Porque si no lo haces, te pasan por encima, y hay algo satisfactorio cuando consigues mantener a raya a un coche así durante tanto tiempo".

"Así que me quedo con un pequeño punto positivo, no hubo errores por mi parte en esas vueltas. Pero desafortunadamente, el ritmo no estaba ahí hoy".

Sin embargo, Russell cree que el W14 será más rápido en la próxima cita en Singapur.

"Sospecho que seremos más competitivos, especialmente en carrera, de lo que fuimos este fin de semana", dijo.

"Tenemos que entender por qué hay tanta diferencia entre nuestro paquete de mayor y menor carga aerodinámica".

"Parece que siempre tenemos problemas en circuitos como Spa, Monza, Bakú, Austria, incluso con la configuración de carga aerodinámica media/baja, y siempre parecemos rápidos con la más alta".

"Así que hay algunas diferencias características en nuestros paquetes de alta y baja carga aerodinámica. Tenemos que entender eso y reconocer qué es lo que nos hace más competitivos, al menos en el cronómetro, entre los dos".

