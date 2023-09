McLaren califica de "inaceptable" el incidente entre Norris y Piastri

En la vuelta 24 de las 51 previstas en la carrera del domingo en Monza, los dos McLaren protagonizaron un incidente en la primera chicana cuando Piastri volvió a la pista tras su parada en pits justo cuando pasaba Norris, que había parado antes, en una batalla por la que entonces era la décima posición.

Con Piastri en el interior en el apretado primer vértice, la parte delantera derecha del MCL60 del australiano rozó el sidepod de su compañero de equipo. No hubo daños importantes y ambos escaparon a una sanción de los comisarios.

Sin embargo, Stella calificó el incidente de "inaceptable": "Nunca debería haber contacto entre dos coches McLaren. Hubo un contacto, que no encaja con la forma en que corremos en McLaren".

"Lo importante es tener unos parámetros claros sobre lo que se considera aceptable y lo que se considera inaceptable. No es una cuestión de emoción, es como haces con otras cosas".

"Con las carreras se hace de forma similar. Está muy claro que para cualquier piloto, hay algo más grande que ellos. Es el equipo".

Stella añadió que McLaren no tenía por qué tomar medidas urgentes en respuesta al toque y consideró si Piastri se había equivocado al salir con neumáticos duros más fríos.

"Tengo que revisarlo. Como todas las cosas, lo haremos con calma. No hay nada que tengamos que hacer urgentemente. Haremos los ajustes que necesitemos", dijo Stella.

"Siempre es un poco complicado cuando sales de boxes, especialmente con neumáticos duros. Podría ser que Oscar estuviera intentando ver dónde podía colocarse para mantener la posición".

"Pero con neumáticos más fríos, esto podría ser un poco más difícil de lo que podría haber previsto. Podríamos concluir que se trata de un pequeño error de apreciación".

"Ambos pilotos eran conscientes de que no debía haber contacto entre dos McLaren y fue sólo un problema de ejecución, todos tenemos problemas con la ejecución".

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si la estrategia de undercut con Norris había creado el escenario para el incidente, Stella dijo que seguía siendo inexcusable que los pilotos pongan en riesgo al equipo.

"Si el contacto se debe a que hubo presión por el undercut, entonces tenemos algo que revisar. Porque significa que los pilotos ponen en riesgo a su equipo por afirmarse. Esto no es aceptable".

En una carrera que terminó con una batalla limpia entre los pilotos de Ferrari que fue celebrada por ambos corredores de la Scuderia y por el jefe del equipo Fred Vasseur, Stella añadió que su dúo también era "libre para correr".

"Mi papel es darles principios y un parámetro claro dentro del cual puedan correr. Esto es lo que queremos ver, es emocionante ver como los Ferrari lo hicieron hoy".

"En cuanto a cómo mantenerse dentro de los parámetros, no nos corresponde a nosotros decirlo, porque no somos los pilotos. Son ellos los que deben tener la habilidad de decir 'los neumáticos están un poco fríos, quizás necesito más margen'. Tienen que darse cuenta de que no se puede cruzar la línea".

