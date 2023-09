Checo Pérez quiere que lo llamen Ministro de Ataque después de Monza

Sergio Pérez recibió el apodo de Ministro de Defensa a finales de la temporada 2021 por la manera en que contuvo a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Abu Dhabi, permitiendo a Max Verstappen recortar distancias con su rival por el campeonato en aquel momento.

Este último domingo, el piloto mexicano realizó una carrera al ataque desde la quinta posición en la parrilla de salida, teniendo que ganarse su camino hasta el segundo puesto en Monza después de intensas batallas.

En primera instancia, "Checo" Pérez debió superar a George Russell, piloto de Mercedes, y luego fue al ataque contra los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz, superando a este último en la vuelta 46 de las 51 previstas en el gran premio para tomar el segundo lugar.

Quien sí tuvo una carrera a la defensiva fue el propio Sainz, ya que el español salió desde la pole y luchó para mantener detrás a Verstappen en la pelea por el liderato, una faena en la que tuvo éxito hasta la 15º vuelta, y luego se defendió de los ataques de Pérez y Leclerc con uñas y dientes, siendo finalmente tercero delante de su compañero de equipo.

Esa actuación llevó a que Sainz sea preguntado en la conferencia de prensa posterior a la carrera si le gustaría ser el nuevo Ministro de Defensa de España, a lo que el piloto de Ferrari respondió: "Estoy feliz de compartir el título de Ministro de Defensa de España, y 'Checo' el de México, ¿no? Podemos tener una cena política, ¿no?"

Sergio Pérez, Red Bull Racing, durante la conferencia de prensa del domingo en Monza. Photo by: FIA Pool

Al escuchar la respuesta del español, Pérez agregó: "Ministro de Ataques también, ¡necesitamos ese título!"

A Sainz le agradó la idea del piloto de Guadalajara: "Depende del fin de semana. Podemos ser Ministro de Ataque o de Defensa. Y sí, es un título bonito, me hace bastante gracia cuando veo estos memes por ahí", dijo.

Sainz se refirió luego puntualmente a la intensa batalla que tuvo con Leclerc en las vueltas finales por el último escalón del podio.

"Nunca sentí demasiado riesgo. Obviamente con un compañero de equipo siempre es un poco más tenso, das un poco más de espacio porque lo último que quieres en Monza delante de los tifosi es que los dos Ferrari se toquen. Pero creo que tuvimos una dura batalla".

"Era por una posición importante y conseguimos mantenerla limpia. Y fue muy divertido. Como he dicho, me divertí con Charles, pero también con Max y 'Checo'. Hubiera preferido ser el que atacaba que el que defendía, no voy a mentir, pero hoy me tocí defender y creo que lo he hecho bien", finalizó.

