Red Bull explica por qué Verstappen debió levantar al final en Monza

El neerlandés había abierto una sólida ventaja hacia el final de la carrera de Monza, después de haber tenido que luchar en la primera parte de la carrera con Carlos Sainz, a quien adelantó después de pasar las 15 vueltas iniciales detrás del Ferrari.

Pero sus esperanzas de llegar fácilmente a la meta sufrieron un duro golpe cuando su equipo le llamó por radio a pocas vueltas de la bandera a cuadros y le instó a levantar el ritmo y no acercarse a un grupo de pilotos rezagados.

El equipo no especificó cuál era el problema de Verstappen, pero le indicaron que realizara lift and coast -lo que le costó varios segundos- y que no se acercara a Pierre Gasly, que iba por delante.

Aunque la situación provocó un poco de drama, Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, ha admitido que fue positivo, ya que impidió que Verstappen tomara algunos riesgos de apuntar a una vuelta rápida tardía.

"Se trataba de las temperaturas, para evitar que subieran más", ha explicado. "Tuvimos que mantener algunas de las temperaturas dentro de una cierta ventana".

"Max estaba 12 segundos por delante, así que no había razón para forzar o tomar riesgos. Por otro lado, también fue bueno porque su idea de vuelta rápida no pudo surgir".

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo que no había peligro inmediato para Verstappen debido a las temperaturas, pero que la decisión de ralentizarlo se basó más en lo que pasaría si empezaba a seguir a otros coches.

"Estaba gestionando algunos problemas de temperatura, y simplemente no queríamos correr ningún riesgo", dijo Horner.

"Fue un día apestosamente caluroso, y teníamos un par de temperaturas que estaban bajo control, pero hay un montón de coches por delante de (Pierre) Gasly y simplemente no queríamos correr con aire sucio. Por eso nos lo tomamos con más calma las últimas vueltas".

Los problemas de última hora en el coche de Verstappen llegaron al final de una carrera que había comenzado con preocupaciones sobre las unidades de potencia Honda, después de que Yuki Tsunoda no pudiera tomar la salida.

El AlphaTauri del piloto japonés se había parado en la vuelta de formación en el camino a la curva Parabolica, provocando un retraso en el inicio para el GP de Italia.

Red Bull utiliza los mismos motores Honda, por lo que existía el riesgo de que los problemas de Tsunoda con su unidad de potencia afectasen a la escudería hermana.

Como explicó Marko: "Encontramos la causa relativamente pronto, y no era algo preocupante (para Honda), fue algo específico de ese coche".

