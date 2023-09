Hamilton aceptó su error y se disculpó con Piastri en Monza

Hamilton estaba avanzando en el pelotón cuando alcanzó a Piastri en la batalla por la octava posición con neumáticos medios más frescos en la vuelta 41.

Hamilton adelantó a Piastri por el interior de la segunda chicana, pero empujó al australiano hacia la hierba y su neumático trasero derecho entró en contacto con el alerón delantero de Piastri.

Después de que ambos pilotos salieran a la escapatoria, Piastri tuvo que entrar en boxes para cambiar el alerón delantero, con lo que perdió la chance de terminar en la zona de puntos.

Hamilton recibió una penalización de cinco segundos por provocar una colisión evitable, que no acabó costándole una posición, ya que mantuvo el sexto que logró en la meta.

Posteriormente, el siete veces campeón del mundo reconoció su error y pidió disculpas a Piastri por el incidente.

"Me disculpé porque, obviamente, fue culpa mía", dijo. "Y, naturalmente, no fue intencionado. Me puse a su lado y calculé mal el hueco que tenía a la derecha, y lo golpeé".

"Podría pasar en cualquier momento. Pero poco después supe que había sido culpa mía".

"Quería asegurarme de que supiera que había sido intencionado. Y eso es lo que hacen los caballeros, ¿no?".

Piastri, que también tuvo un contacto con su compañero de equipo, Lando Norris, y con Liam Lawson, de AlphaTauri, en una tarde llena de acción, aceptó las disculpas de Hamilton y se mostró dispuesto a pasar página.

"Creo que se ha pasado un poco a la derecha, pero creo que es muy fácil hacerlo en esa curva. Es muy estrecha", dijo Piastri tras caer hasta la 12º posición.

"Vino y se disculpó, así que no creo que haya mucho más que eso".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, también agradeció las disculpas de Hamilton, que en su opinión fue un poco impaciente, ya que lo habría pasado de todos modos.

"Creo que quizás Lewis se frustró un poco porque, en realidad, si no hubiera sido allí, Lewis habría adelantado a Oscar en la siguiente oportunidad", añadió Stella.

"Así que no había necesidad de arriesgar demasiado para Lewis porque tenía ritmo para adelantar con más margen".

"Lewis es un competidor justo, si se disculpó, demuestra sus cualidades como competidor y como persona. Definitivamente tiene nuestro respeto".

"Acabamos fuera de los puntos (con Piastri) cuando hoy podríamos haber sumado dos puntos más y es una pena porque nuestro objetivo es sumar puntos con dos coches".

