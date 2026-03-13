Mercedes continuó donde lo dejó en Australia al iniciar el fin de semana del Gran Premio de China de F1, ya que George Russell y Andrea Kimi Antonelli hicieron el 1-2 en la única práctica libre en el Circuito Internacional de Shanghái.

El piloto británico marcó un tiempo de 1m32s741 para superar por apenas 0s120 a su compañero italiano.

Los McLaren quedaron detrás, con Lando Norris en el tercer lugar a 0s555 de la cima y Oscar Piastri cuarto a siete décimas, seguidos de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, aunque este último ya a 1s388 de lo conseguido por Russell.

Oliver Bearman fue séptimo para Haas, por delante de Max Verstappen, quien fue apenas octavo al volante de su Red Bull RB22.

Audi volvió a tener un lugar en el top 10 de la mano de Nico Hulkenberg, noveno, y Pierre Gasly fue décimo para Alpine.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto ocupó la 15° posición con una mejor vuelta personal de 1m34s947, a menos de tres décimas de lo hecho por su compañero Gasly.

Sergio Pérez terminó último después de completar tan solo 13 vueltas en la sesión al volante de su Cadillac. Peor suerte tuvo Arvid Lindblad, ya que se perdió la mayor parte de la FP1 -solo dio seis giros- tras quedarse detenido a un costado de la pista en la primera parte de la práctica.

Así se desarrolló la FP1 del Gran Premio de China de F1 2026:

Colapinto arrancó su participación en la práctica libre con un trompo en la curva 12 al verse sorprendido por un bloqueo en el tren trasero en su vuelta de salida de boxes en una fría pista que presentaba 16 grados sobre el asfalto, con apenas 12 de temperatura ambiente.

No fue el único incidente de los minutos iniciales, ya que Hamilton también perdió el control de su monoplaza en la curva 6 al bloquear los frenos traseros. Esto ocurrió después de que el siete veces campeón y Norris se acercaran demasiado en la última curva, incluso con un ligero contacto entre los dos.

Gasly marcó la primera referencia con 1m37s754 para Alpine en un inicio donde los neumáticos medios —los C3 de Pirelli este fin de semana— eran los elegidos por todos, a excepción de los Aston Martin, que arrancaron con los blandos.

Cumplidos los primeros diez minutos de la sesión, Mercedes disfrutaba del 1-2 con Russell al frente con 1m35s065, seguido por Antonelli a solamente 29 milésimas, justo antes de un breve Virtual Safety Car activado para retirar escombros en la recta opuesta.

Colapinto, por su parte, giraba en 1m38s371 en su primera vuelta competitiva antes de mejorar a 1m36s767, lo cual lo colocaba entre los diez primeros momentáneamente, mientras que Sergio Pérez era 15° con 1m39s200.

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El Racing Bulls de Lindblad se quedó detenido en la curva 14 a los 15 minutos de la FP1 con un problema mecánico, lo que causó un segundo VSC y marcó el final de la sesión para el único novato de la temporada.

En 20 minutos, Russell marcaba el rumbo con 1m34s169, medio segundo por delante de Leclerc, que giraba en 1m34s707, seguido de Antonelli, Bearman y Gasly en las cinco primeras posiciones con 1m35s639, con Colapinto en el 11° lugar con 1m36s176.

Hamilton cambió a los neumáticos blandos, con los que marcó una vuelta de 1m34s985 y luego mejoró a 1m34s617 para ubicarse tercero, detrás de lo hecho por Russell y Leclerc con la goma media. Finalmente superó a su compañero con un tiempo de 1m34s377 en su tercera vuelta rápida del stint para meterse segundo.

Al entrar en los 15 minutos finales, Colapinto se quedó detenido en el pitlane al dar por terminado su simulacro de carrera con la goma media. Justo cuando los mecánicos de Alpine lo alcanzaron para asistirlo, el argentino pudo retomar la marcha y llegar por su cuenta al garaje.

Los Mercedes calzaron los neumáticos blandos y Russell llevó la referencia de la práctica a 1m32s807 y luego mejoró a 1m32s741, con Antonelli en el segundo lugar a dos décimas de lo hecho por su compañero de equipo, muy por delante de los Ferrari, ya que Leclerc quedaba tercero a ocho décimas.

Piastri logró llevar a su McLaren hasta el tercer lugar a siete décimas de lo hecho por Russell, con Norris en el quinto puesto, mientras que Verstappen era apenas octavo, a 1s800 de la cima.

Gasly pudo meter a Alpine entre los diez primeros con una vuelta de 1m34s676, a la vez que Colapinto —después de pasar unos minutos en los pits tras ese susto en el pitlane— giraba en 1m35s267 y luego mejoraba a 1m34s947, a poco menos de tres décimas de su compañero para quedar 15°.

Norris bajó su propia marca en los instantes finales para cerrar una vuelta de 1m33s296 que le permitió avanzar al tercer lugar, delante de su compañero Piastri, con los Ferrari de Leclerc y Hamilton completando los seis primeros lugares.

Como en la carrera de Australia, Bearman fue el mejor del resto en la séptima posición pese a terminar la sesión con un trompo, seguido de Verstappen, Hulkenberg y Gasly.

La actividad en Shanghái continuará con la clasificación sprint. Ingrese aquí para conocer los horarios en Latinoamérica.