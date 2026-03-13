Mercedes sigue acumulando dobletes en la temporada 2026 de Fórmula 1, el más reciente en la clasificación sprint para el Gran Premio de China que se disputa en el Circuito Internacional de Shanghái.

George Russell marcó una vuelta de 1m31s20 para liderar la SQ3 por 0s289 sobre Andrea Kimi Antonelli en lo que fue la primera pole sprint para el piloto británico en la Fórmula 1.

El campeón reinante Lando Norris fue tercero para repetir el top 3 de la práctica libre, aunque a 0s621 de lo hecho por Russell, mientras que Lewis Hamilton fue cuarto a 20 milésimas del piloto de McLaren.

La tercera fila tendrá a Oscar Piastri, con el otro McLaren, y a Charles Leclerc en el segundo Ferrari, con el monegasco clasificando a un segundo de la cima.

Pierre Gasly llevó a Alpine hasta la SQ3 y se ubicó séptimo a 1s368, seguido por Max Verstappen, quien repitió su resultado de la FP1 con el Red Bull y quedó a 1s734 de la pole sprint.

Las diez primeras posiciones las completaron Oliver Bearman, con Haas, e Isack Hadjar con el segundo Red Bull.

Franco Colapinto quedó eliminado en la SQ2 y arrancará desde la 16° posición en la carrera sprint, mientras que Sergio Pérez no pudo tomar parte de la sesión por un problema en el sistema de combustible de su Cadillac.

La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de China de F1 2026

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera sprint del GP de China de F1 2026?

Franco Colapinto arrancará 16° en la carrera sprint del Gran Premio de China de F1 2026 luego de quedar eliminado en la SQ2. El piloto argentino logró pasar la primera fase de la sesión, pero su marca de 1m34s327 lo dejó en el 16° puesto y fuera de la fase final de la clasificación sprint.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera sprint del GP de China de F1 2026?

Sergio Pérez iniciará en la 22° y última posición en la carrera sprint del Gran Premio de China de F1 2026 luego de que el mexicano no tomó participación en la sesión de clasificación del viernes.

El equipo Cadillac informó que el mexicano no tomaría parte de la sprint shootout luego de que encontraron complicaciones mecánicas que limitaron su tiempo en pista desde la primera práctica.

"Checo no participará en esta sesión de clasificación al sprint. El equipo detectó un problema en el sistema de combustible al final de la sesión de práctica anterior que no pudo solucionarse a tiempo", detalló la escudería.