Fórmula 1 GP de China

La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de China de F1 2026

Esta es la parrilla de salida para la carrera sprint del GP de China 2026 de F1 que se disputa en Shanghái con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mercedes sigue acumulando dobletes en la temporada 2026 de Fórmula 1, el más reciente en la clasificación sprint para el Gran Premio de China que se disputa en el Circuito Internacional de Shanghái.

George Russell marcó una vuelta de 1m31s20 para liderar la SQ3 por 0s289 sobre Andrea Kimi Antonelli en lo que fue la primera pole sprint para el piloto británico en la Fórmula 1.

El campeón reinante Lando Norris fue tercero para repetir el top 3 de la práctica libre, aunque a 0s621 de lo hecho por Russell, mientras que Lewis Hamilton fue cuarto a 20 milésimas del piloto de McLaren.

La tercera fila tendrá a Oscar Piastri, con el otro McLaren, y a Charles Leclerc en el segundo Ferrari, con el monegasco clasificando a un segundo de la cima.

Pierre Gasly llevó a Alpine hasta la SQ3 y se ubicó séptimo a 1s368, seguido por Max Verstappen, quien repitió su resultado de la FP1 con el Red Bull y quedó a 1s734 de la pole sprint.

Las diez primeras posiciones las completaron Oliver Bearman, con Haas, e Isack Hadjar con el segundo Red Bull.

Franco Colapinto quedó eliminado en la SQ2 y arrancará desde la 16° posición en la carrera sprint, mientras que Sergio Pérez no pudo tomar parte de la sesión por un problema en el sistema de combustible de su Cadillac.

La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de China de F1 2026

1

 George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

3

 Lando Norris
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

5

 Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

7

 Pierre Gasly
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Max Verstappen
(Red Bull)

9

 Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Isack Hadjar
(Red Bull)

11

 Nico Hülkenberg
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Esteban Ocon
(Haas)

13

 Liam Lawson
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

15

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Franco Colapinto
(Alpine)

17

 Carlos Sainz
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Alexander Albon
(Williams)

19

 Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Lance Stroll
(Aston Martin)

21

 Valtteri Bottas
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Sergio Pérez
(Cadillac)

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera sprint del GP de China de F1 2026?

Franco Colapinto arrancará 16° en la carrera sprint del Gran Premio de China de F1 2026 luego de quedar eliminado en la SQ2. El piloto argentino logró pasar la primera fase de la sesión, pero su marca de 1m34s327 lo dejó en el 16° puesto y fuera de la fase final de la clasificación sprint.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera sprint del GP de China de F1 2026?

Sergio Pérez iniciará en la 22° y última posición en la carrera sprint del Gran Premio de China de F1 2026 luego de que el mexicano no tomó participación en la sesión de clasificación del viernes.

El equipo Cadillac informó que el mexicano no tomaría parte de la sprint shootout luego de que encontraron complicaciones mecánicas que limitaron su tiempo en pista desde la primera práctica.

"Checo no participará en esta sesión de clasificación al sprint. El equipo detectó un problema en el sistema de combustible al final de la sesión de práctica anterior que no pudo solucionarse a tiempo", detalló la escudería.

Fórmula 1 - GP de China - SQ3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 13

1'31.520

   S 214.418
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 13

+0.289

1'31.809

 0.289 S 213.743
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 13

+0.621

1'32.141

 0.332 S 212.973
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.641

1'32.161

 0.020 S 212.927
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 13

+0.704

1'32.224

 0.063 S 212.781
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 16

+1.008

1'32.528

 0.304 S 212.082
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 15

+1.368

1'32.888

 0.360 S 211.260
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 17

+1.734

1'33.254

 0.366 S 210.431
9 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 16

+1.889

1'33.409

 0.155 S 210.082
10 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 15

+2.203

1'33.723

 0.314 M 209.378
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de China - SQ2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 8

1'32.241

   M 212.742
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 8

+0.050

1'32.291

 0.050 M 212.627
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 11

+0.361

1'32.602

 0.311 M 211.913
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 10

+0.797

1'33.038

 0.436 M 210.920
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 10

+0.801

1'33.042

 0.004 M 210.911
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 10

+0.845

1'33.086

 0.044 M 210.811
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.164

1'33.405

 0.319 M 210.091
8 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 13

+1.260

1'33.501

 0.096 M 209.875
9 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 12

+1.323

1'33.564

 0.063 M 209.734
10 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 12

+1.379

1'33.620

 0.056 M 209.609
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 14

+1.394

1'33.635

 0.015 M 209.575
12 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 13

+1.398

1'33.639

 0.004 M 209.566
13 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 13

+1.473

1'33.714

 0.075 M 209.398
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 14

+1.533

1'33.774

 0.060 M 209.264
15 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 13

+1.807

1'34.048

 0.274 M 208.655
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de China - SQ1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 3

1'33.030

   M 210.938
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 5

+0.118

1'33.148

 0.118 M 210.671
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 7

+0.164

1'33.194

 0.046 M 210.567
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 3

+0.425

1'33.455

 0.261 M 209.979
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 4

+0.753

1'33.783

 0.328 M 209.244
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 4

+0.783

1'33.813

 0.030 M 209.177
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+0.940

1'33.970

 0.157 M 208.828
8 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 8

+0.967

1'33.997

 0.027 M 208.768
9 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 7

+1.057

1'34.087

 0.090 M 208.568
10 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 7

+1.080

1'34.110

 0.023 M 208.517
11 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 7

+1.140

1'34.170

 0.060 M 208.384
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 7

+1.250

1'34.280

 0.110 M 208.141
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 8

+1.261

1'34.291

 0.011 M 208.117
14 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 7

+1.417

1'34.447

 0.156 M 207.773
15 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 7

+1.465

1'34.495

 0.048 M 207.668
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+1.562

1'34.592

 0.097 M 207.455
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 6

+1.731

1'34.761

 0.169 M 207.085
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+2.275

1'35.305

 0.544 M 205.903
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 5

+2.551

1'35.581

 0.276 M 205.308
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 7

+3.121

1'36.151

 0.570 M 204.091
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 8

+4.348

1'37.378

 1.227 M 201.519
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 0

 

      
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de China - FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

1'32.741

   S 211.595
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 29

+0.120

1'32.861

 0.120 S 211.322
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 29

+0.555

1'33.296

 0.435 S 210.336
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 28

+0.731

1'33.472

 0.176 S 209.940
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 28

+0.858

1'33.599

 0.127 S 209.656
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

+1.388

1'34.129

 0.530 S 208.475
7 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 28

+1.685

1'34.426

 0.297 S 207.819
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 24

+1.800

1'34.541

 0.115 S 207.567
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 27

+1.898

1'34.639

 0.098 S 207.352
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 28

+1.935

1'34.676

 0.037 S 207.271
11 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 29

+2.032

1'34.773

 0.097 S 207.058
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 26

+2.087

1'34.828

 0.055 S 206.938
13 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 26

+2.115

1'34.856

 0.028 S 206.877
14 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 25

+2.136

1'34.877

 0.021 S 206.832
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 26

+2.206

1'34.947

 0.070 S 206.679
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.739

1'35.480

 0.533 S 205.525
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 18

+2.938

1'35.679

 0.199 S 205.098
18 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 18

+3.115

1'35.856

 0.177 M 204.719
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 25

+3.316

1'36.057

 0.201 S 204.291
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 20

+4.483

1'37.224

 1.167 M 201.839
21 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 6

+5.155

1'37.896

 0.672 M 200.453
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 13

+6.459

1'39.200

 1.304 M 197.818
Ver los resultados completos
