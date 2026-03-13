Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de China

"Es muy frustrante": Checo Pérez revela falla crónica de Cadillac en China

Checo Pérez revela que los problemas de la bomba de combustible en Cadillac persisten desde pretemporada, dejándolo último para la Sprint en el GP de China.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Jayce Illman / Getty Images

El piloto mexicano Sergio Pérez admitió que la situación en Cadillac no es sencilla en China luego de que un viejo problema les impidiera salir a la sprint shootout para intentar calificarse en una mejor posición para la parrilla de la carrera sprint; esto luego de que un tema de la bomba de combustible los ha vuelto a dejar con complicaciones para el resto del fin de semana.

“Sí, fue un problema con la bomba de combustible. Desafortunadamente, hemos estado sufriendo en esa área desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo, así que sí, es muy frustrante. No hemos podido resolverlo y ya han sido muchas veces las que hemos tenido ese problema”, expresó Checo Pérez en la zona de medios de la F1 luego de no poder participación en la sesión final del viernes.

El problema ya había sido detectado desde la primera práctica donde él mismo admitió haber tenido un programa limitado que lo dejó en la posición 22, pero la complicación no es nueva, de hecho una de las mayores preocupaciones es que esta clase de incidentes ya se han presentado desde los test en Bahréin.

“Hemos tenido este tipo de problema desde que empezaron los tests de pretemporada, así que no hemos dado con una solución y realmente espero que pronto podamos tenerla”, indicó el mexicano.

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Por ahora, Pérez entiende que el equipo está haciendo todo lo posible por ayudarlo a tener un coche que le permita seguir sumando kilómetros el sábado, tanto en la carrera sprint en Shanghai como en la posterior sesión de clasificación para la competencia del domingo; sin embargo admite que en este momento encontrar una solución permanente no parece sencillo.

“No lo sé. Creo que, obviamente, el equipo está trabajando muy duro también desde la fábrica, y veremos si son capaces de arreglarlo o no. Tuvimos el mismo problema esta mañana, así que el rodaje ha sido muy limitado hasta ahora; así que sí, espero que podamos lograrlo”, finalizó Pérez quien, apenas hace una semana, se convirtió en el primer competidor de Cadillac en finalizar una carrera al cruzar la bandera de cuadros en el puesto 16 en el Albert Park.

Más de la F1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo F1 GP China 2026: Russell gana la pole para la sprint; Colapinto 16 y Checo Pérez 22
Artículo siguiente Colapinto admite estar "perdido" en China tras la clasificación sprint

Comentarios destacados

Más de
Luis Ramírez

F1 GP China 2026: A qué hora y cómo ver la carrera sprint y la clasificación

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
F1 GP China 2026: A qué hora y cómo ver la carrera sprint y la clasificación

F1 GP China 2026: Russell gana la pole para la sprint; Colapinto 16 y Checo Pérez 22

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
F1 GP China 2026: Russell gana la pole para la sprint; Colapinto 16 y Checo Pérez 22

Checo Pérez se pierde la clasificación Sprint en China: Conoce los motivos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Checo Pérez se pierde la clasificación Sprint en China: Conoce los motivos
Más de
Sergio Pérez

Cadillac tendrá mejoras para el coche en cada carrera, avisa Bottas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Cadillac tendrá mejoras para el coche en cada carrera, avisa Bottas

Exclusivo: Lo que sigue para Cadillac tras su breve luna de miel en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Exclusivo: Lo que sigue para Cadillac tras su breve luna de miel en la F1

"Es cuestión de tiempo": Checo Pérez advierte peligro de accidente grave en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
"Es cuestión de tiempo": Checo Pérez advierte peligro de accidente grave en F1
Más de
Cadillac

Checo Pérez explica porque se acabó la "luna de miel" y pronostica sus primeros puntos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Checo Pérez explica porque se acabó la "luna de miel" y pronostica sus primeros puntos

Cómo Checo Pérez convenció a Cadillac del valor de la experiencia en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Cómo Checo Pérez convenció a Cadillac del valor de la experiencia en la F1

Checo Pérez no ha vuelto a encontrar la misma F1 de antes: "Es demasiado artificial"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Checo Pérez no ha vuelto a encontrar la misma F1 de antes: "Es demasiado artificial"

Últimas noticias

Ferrari retira el alerón "Macarena" del SF-26 en China y explican la razón

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Ferrari retira el alerón "Macarena" del SF-26 en China y explican la razón

Wolff explica la diferencia entre Mercedes y el resto en la clasificación sprint en China

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Wolff explica la diferencia entre Mercedes y el resto en la clasificación sprint en China

Gasly: "Es bueno sentirse en la pelea y volver a estar en el top 10"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Gasly: "Es bueno sentirse en la pelea y volver a estar en el top 10"

Leclerc admite que Mercedes tiene ventaja con su motor, pero Ferrari peleará en China

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Leclerc admite que Mercedes tiene ventaja con su motor, pero Ferrari peleará en China