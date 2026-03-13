El francés Pierre Gasly reveló que le dio las gracias "muchas veces" a Franco Colapinto cuando ambos se encontraron el jueves en el Circuito Internacional de Shanghái, escenario este fin de semana de la segunda ronda de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Tal como ya había hecho Steve Nielsen, director de Alpine, quien se mostró agradecido con Colapinto por la salvada que hizo al esquivar a Liam Lawson en la largada del Gran Premio de Australia, Gasly siguió la misma línea.

"La situación de Franco claramente fue algo aterrador", dijo el francés en conferencia de prensa, antes de ponerle un poco de humor a la situación: "Le di las gracias muchas veces de nuevo esta mañana cuando lo vi, porque estamos bastante cortos de piezas".

"Creo que para todos en el equipo fue definitivamente un momento de miedo, pero especialmente para él, y me alegra que todos hayan salido bien de eso", continuó.

Al analizar lo sucedido, Gasly se refirió al desconcierto que se vive en las largadas debido a la dificultad que tienen los equipos para colocar las unidades de potencia en la ventana de rendimiento óptima para arrancar.

"Las largadas en este momento son una lotería, porque Liam tuvo un problema que no se debió a sus procedimientos. Nosotros tuvimos una muy buena, pero creo que todos sabemos lo que hacemos dentro del auto, pero cuando ves los resultados ahora, es más una consecuencia de la unidad de potencia y de si está haciendo lo que se supone que debe hacer, etcétera, así que hay una gran variación", dijo.

Pierre Gasly, Alpine, y Fernando Alonso, Aston Martin, en la conferencia de prensa del jueves en China. Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

"Creo que la semana pasada salimos todos ganando. No tengo idea de si volverá a ser así. Podría hacer el mismo procedimiento este fin de semana y perder cinco posiciones. Así que definitivamente hay esa incógnita con estos autos en comparación con el pasado. ¿Aporta emoción? Sí, porque aún puedes caer del lado correcto y ganar una cantidad loca de posiciones en una largada en seco, algo que no veíamos tal vez desde los años 80 cuando miro los documentales.

"Ha sido bastante raro ver tanta diferencia de rendimiento. ¿Es justo para todos nosotros? Tal vez no. Así que sí, creo que definitivamente es una de las cosas".

"Definitivamente hay algunas cosas que deben arreglarse, porque te clasificas… Liam hizo un trabajo decente en la clasificación, y luego su carrera terminó por algo que no estaba en su poder, lo cual realmente no debería pasar", concluyó.