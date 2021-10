Sainz "decepcionado" por el capítulo de Netflix relacionado a Ferrari

Max Verstappen anunció recientemente que no dará entrevistas para la serie Drive to Survive de Netflix al considerar que desvirtúan la realidad de la máxima categoría, una situación que comparte Bernie Ecclestone, antiguo director de la categoría.

"Entiendo que hay que hacerlo para aumentar la popularidad en Estados Unidos", dijo Verstappen a Associated Press respecto a la producción de la serie documental al señalar las rivalidades que se inventan en la serie, pero aclara: "Desde el punto de vista del piloto, no me gusta formar parte de ello”.

Ahora, ha sido Carlos Sainz quien también expresó su sentimiento sobre la serie que se transmite en la plataforma de streaming. En opinión del actual piloto de Ferrari, el cuarto capítulo de la tercera temporada donde se aborda la crisis que vivió la escudería en 2020 no fue de su total agrado.

“El episodio de la tercera temporada (de Drive to Survive) sobre Ferrari no es tan bueno, y me sentí relativamente decepcionado cuando lo vi, porque Ferrari es mucho más genial, mucho más grande, mucho mejor, de lo que parece (en ese episodio)”, apuntó el español a la revista GQ.

“Estábamos pasando por una mala racha, y creo que todos los grandes equipos de todos los deportes pasan por años difíciles, pero ahora estamos remontando. Estamos haciendo todo lo posible para que este equipo vuelva a ser grande y campeón, y creo que tenemos un muy buen ambiente de equipo con Charles (Leclerc) y los ingenieros, y somos un serio aspirante para el futuro”.

El capítulo al que hace referencia Sainz resume la temporada de la casa italiana abordando la salida de Sebastian Vettel, la renovación a largo plazo de Charles Leclerc, la dificultad de la escudería después de solo sumar 131 puntos y finalizar sextos del campeonato y la forma en que el cuatro veces campeón del mundo se fue separando de la casa de Maranello.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Sin embargo, el español sentenció que el valor de la casa italiana va más allá de lo visto en una serie de streaming. “Quiero decir, es Ferrari, ¿a quién no le gusta Ferrari en la vida?”.

Actualmente el equipo pelea con McLaren la tercera posición del campeonato de constructores.

El piloto monegasco destacó por su parte, a la misma publicación, que la serie ha servido para aumentar la participación del público estadounidense en la Fórmula 1, algo de lo que él se percata en sus redes sociales.

“Cada año es mayor. En Europa, la F1 es uno de los deportes más vistos, pero en América no tanto... Pero desde la serie de Netflix, nos ha dado un gran impulso, y es genial verlo. Ahora hay muchos estadounidenses que me escriben en Instagram y Twitter, así que hay mucho más interés”.