Siete cosas que aprendimos en el Gran Premio de Países Bajos 2024

Las vacaciones de verano han terminado oficialmente. El circo de la Fórmula 1 regresó de su descanso de la forma más alborotada, con una gran variedad de historias para compensar el período de inactividad de la telenovela anual.

La ciudad costera de Zandvoort ofreció una buena manera de desviar a la gente de sus mensajes fuera de la oficina y empujarlos de nuevo a la rueda del hámster de la F1. Puede que la acción en la pista haya sido más floja que antes del verano, ya que el estrecho circuito que atraviesa las dunas holandesas ha dificultado un poco más la lucha rueda con rueda, pero ha añadido otro elemento a un título que antes era unidimensional.

Pero espera, hay más: el anuncio de un piloto debutante dio el pistoletazo de salida, aunque no el que se esperaba, aunque hablaremos de ello más adelante. Hubo un intento de embargo de bienes porque un patrocinador estaba esperando el pago, una descalificación en clasificación basada en márgenes muy ajustados y el cambio de suerte de un equipo en la carrera tras un sábado decepcionante. Repasemos lo mejor del fin de semana del Gran Premio de Países Bajos.

1. Las salidas dudosas de Norris ya no importan

Lando Norris, de McLaren, perdió la escaramuza en la salida pero se impuso a Max Verstappen, de Red Bull, en la batalla por la victoria Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Cuando Lando Norris aparcó su coche en la primera plaza de la parrilla con el tercer mayor margen de la pole del año (0.356s), todo el discurso posterior giró en torno a su historial de perder el liderato en la primera curva. El hecho de que Norris se aferrara a la pole con dedos de mantequilla le costó caro tanto en Hungría como en Barcelona, donde la "segunda fase" del embrague del británico demostró ser uno de sus problemas. La presión por el rendimiento era palpable esta vez.

Y entonces volvió a ocurrir. Norris se emparejó con Verstappen, su compañero en la primera fila, en la reacción inicial de la escapatoria, pero acumuló un exceso de derrape que frenó su avance hacia la primera curva. El neerlandés se puso en cabeza en la curva 1, lo que presumiblemente provocó algunas palabras de Norris dentro de su casco amarillo neón. Pero se recuperó y, aunque Norris cayó fuera del alcance del DRS, no perdió de vista a Verstappen y nunca dejó que la ventaja superara los dos segundos.

Cuando se hizo evidente que Verstappen no podía construir alejarse, Norris giró el tornillo y comenzó a asomar más grande en los espejos del Red Bull. Una intento en la vuelta 17 en Tarzanbocht fue un visto yel McLaren fue capaz de permanecer en las huellas de Verstappen y salió de la curva 14 para una embestida por el interior de la curva 1 en la siguiente vuelta. Trabajo hecho, y el piloto de McLaren comenzó a aumentar su ventaja con casi medio segundo por vuelta para asegurarse de que se convirtiera en inalcanzable. Y si McLaren tiene ese tipo de rendimiento sobre Red Bull ahora, las salidas en futuras carreras deberían venir con un poco menos de presión.

2. Red Bull siente la presión mientras Verstappen recibe una dura derrota

Max Verstappen se quedó a la estela de Lando Norris de McLaren Foto por: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen suele estar en el otro extremo de una paliza de 22,9 segundos, un margen representativo de sus habituales pilotajes en los que desaparece en la distancia - sólo para aparecer de nuevo con su coche aparcado detrás del #1 en el parque cerrado. En su lugar, tuvo que asumir el importante margen de la derrota. Es la culminación de la incapacidad de Red Bull para mantener en ebullición el desarrollo del RB20, ya que los nuevos suelos y carrocerías apenas han aportado nada al coche, aparte del extraño efecto secundario de perjudicar la manejabilidad.

"Parece que somos demasiado lentos, pero también bastante malos con la degradación en este momento", lamentó Verstappen. "Es un poco raro, porque creo que en los últimos años hemos sido bastante buenos en este aspecto. Algo ha ido mal últimamente con el coche que tenemos que entender y tenemos que tratar de mejorar rápidamente. Simplemente no es un equilibrio conectado, ni delante ni detrás".

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, calificó el resultado de "alarmante", mientras que Christian Horner consideró que una puesta a punto con mayor carga aerodinámica -con la intención de contrarrestar la degradación de los neumáticos- no dio sus frutos. Frente a la diligente trayectoria de mejora de McLaren, que sigue ofreciendo rendimiento, Red Bull se ha estancado hasta cierto punto. El equipo es muy consciente de que necesita actualizaciones para seguir avanzando, pero también las necesita para ofrecer rendimiento.

"Sabemos que tenemos que encontrar rendimiento", añadió Horner. "Estábamos a 78 puntos, ahora tenemos 70 de ventaja. Queremos asegurarnos de ampliar la ventaja, no verla disminuir continuamente."

3. Leclerc celebra el "milagro" del podio y Mercedes es atrapado

Charles Leclerc luchó duro para conseguir un podio improbable. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

En una sesión de clasificación no muy buena en la que Carlos Sainz no pasó el corte de la Q3, Ferrari sólo pudo colocar a Charles Leclerc en la sexta posición de la parrilla. La lucha por la zona baja de los puntos parecía inminente, pero el viento pareció cambiar de la noche a la mañana. En su lugar, Leclerc ganó un puesto en la salida y se aferró a la batalla entre George Russell y Oscar Piastri, descubriendo que su coche tenía mucho más ritmo durante el stint de carrera.

El undercut también funcionó a la perfección, elevando a Leclerc por encima de Russell y Piastri para colocarse tercero. Luego vino una defensa estelar en la que Leclerc presionó lo suficiente para mantener al australiano detrás de él, dejando a Piastri sufrir con el aire sucio, para recoger un sorprendente tercer puesto. Mientras tanto, Sainz desafió a la naturaleza del circuito de Zandvoort para realizar una serie de movimientos hacia arriba en el orden, pasando finalmente a Sergio Pérez y poniéndose a la cola de Russell antes de que el piloto de Mercedes entrara en boxes para conseguir el quinto puesto.

Mercedes, por su parte, tuvo un fin de semana menos fortuito. Al igual que Sainz, Lewis Hamilton fue otra preciada presa en la Q2, pero también fue sancionado con tres puestos en la parrilla por obstaculizar a Pérez en la clasificación. Esto le complicó la tarde, pero ascendió hasta la octava posición, que conservó a pesar de una segunda parada. Intuyendo que Russell perdería una plaza en favor de Sainz de todos modos, Mercedes le llamó para que montara neumáticos blandos con la esperanza de alcanzar a Pérez, pero el progreso no llegó. "Lo que habíamos hecho no funcionó porque el coche no estaba en un buen lugar", reconoció Toto Wolff, anticipando una revisión completa antes de Monza.

4. Alpine confía en Jack Doohan para 2025

Jack Doohan se graduará en F1 el año que viene con Alpine Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Cuando finalmente se desveló el destino de Sainz para 2025, con Williams captando el fichaje del español entre un conjunto de pretendientes, muchos se preguntaban qué ficha de dominó sería la siguiente en caer. Motorsport.com reveló durante el verano que se esperaba que Jack Doohan se ganara un ascenso al asiento Alpine junto a Pierre Gasly para la próxima temporada, ya que la escudería francesa había estado entre las que estaban a la caza de Sainz.

De hecho, el fichaje de Doohan se dio a conocer el viernes; el ganador de seis carreras de F2 ha pasado esta temporada probando maquinaria más antigua para el equipo, y su rendimiento en esas salidas y en sus seis sesiones de FP1 se consideró lo suficientemente bueno como para ganarse un debut en la F1. Doohan ha revelado que recibió la noticia el lunes por la tarde, después del Gran Premio de Bélgica, y que firmó el contrato antes del parón veraniego.

También lee: Fórmula 1 El camino de Jack Doohan a la Fórmula 1 con Alpine

Esto significa que Doohan se reúne con el nuevo director del equipo Alpine, Oliver Oakes, quien dirigió al australiano en la F3 Asiática en Hitech en 2019. Los aspectos más destacados de la carrera de Doohan incluyen el tercer puesto en la clasificación del campeonato de F2 de 2023, después de haber sido subcampeón de Dennis Hauger en la batalla por el título de FIA F3 de 2021. Ex junior de Red Bull, Doohan cambió a la configuración de Alpine después de sentir que tendría más oportunidades con el equipo dirigido por Renault, una decisión que ha sido reivindicada.

5. Antonelli estará en la FP1 de Monza mientras continúa la preparación para 2025

Andrea Kimi Antonelli probando con Mercedes en Imola a principios de este año. Foto de: Davide Cavazza

El joven piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli tendrá su primera experiencia en un fin de semana de Fórmula 1 en Monza, cuando se suba al W15 para la FP1. Antonelli, que cumplió 18 años el domingo, había recibido previamente una dispensa especial para debutar en un fin de semana de F1 a los 17 años, pero finalmente no fue necesario. Al italiano también se le ha dado experiencia con la maquinaria más antigua de Mercedes en el marco de las pruebas del reglamento de coches anteriores, lo que garantiza que tenga experiencia con maquinaria de alta potencia antes de su primera carrera "propiamente dicha" con coches contemporáneos.

Se espera ampliamente que Mercedes eleve a Antonelli a un asiento de carreras la próxima temporada para llenar el vacío dejado por el traslado de Lewis Hamilton a Ferrari, y la sesión de FP1 ofrecerá al equipo una visión de cómo trabaja con los ingenieros de carrera en el circuito.

"Vamos a hacer la FP1 con Kimi en Monza, que va a ser un momento muy emotivo", dijo Wolff. "Porque le hemos seguido desde que tenía 11 años y era un bebé, piloto de karts, y un chico de Mercedes orgulloso de estar en el garaje. Verle salir el viernes en la FP1 en Monza, delante de los tifosi, teniendo a un niño italiano en un coche competitivo, creo que será algo de lo que todo el mundo en Italia puede estar muy orgulloso. Y luego seguiremos a partir de ahí".

6. El fallido de control de Williams; ¿Sargeant listo para salir?

Logan Sargeant se vio envuelto en un aparatoso accidente en la FP3 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

El impresionante octavo puesto de Alex Albon en la calificación del GP de Países Bajos fue borrado del historial cuando su nuevo suelo fue declarado ilegal. Los escáneres de la FIA habían mostrado que el suelo era demasiado ancho, lo que contrastaba con los propios escáneres de Williams en la fábrica y antes de los entrenamientos del viernes.

Vowles dijo a Sky que la diferencia con el nuevo suelo era de "fracciones de milímetro" en una zona específica, y que se podía arreglar con "un poco de papel de lija de grano 400". Pero el daño ya estaba hecho; Albon fue enviado al fondo de la parrilla, de donde apenas pudo recuperarse al haber quedado atrapado en el centro del pelotón.

Logan Sargeant, por su parte, no pudo clasificarse debido a su fuerte choque en la FP3. Tras tocar la hierba a la salida de la curva 3, el estadounidense entró en un trompo y en contacto con la barrera. Esto causó daños considerables y el coche se incendió, pero sorprendentemente el chasis salió ileso y pudo ser reconstruido para la carrera del domingo.

A pesar de todo, se sabía que Williams no estaba satisfecho con el rendimiento de Sargeant y su futuro inmediato con el equipo está de nuevo bajo revisión. Mick Schumacher y Liam Lawson están siendo considerados como opciones en caso de que Williams desee hacer un cambio para las últimas nueve carreras.

7. Uralkali embarga a Haas, que finalmente pagó y quedó "libre"

Haas es libre de llevar sus coches y equipos a Monza después de que su antiguo patrocinador Uralkali confirmara la recepción de un pago de reembolso de 9 millones de dólares. Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

Después de una audiencia de arbitraje en junio en los tribunales suizos, a Haas se le había ordenado reembolsar al antiguo patrocinador del título, Uralkali, 9 millones de dólares después de que su acuerdo se rompiera en vísperas de la temporada 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. El gigante químico ruso, propiedad de Dmitry Mazepin -padre del expiloto de F1 Nikita-, había pagado 13 millones de dólares por los derechos de patrocinador principal esa temporada, y Haas pudo quedarse con 4 millones de esa cantidad.

Pero Uralkali alegó que no había recibido el reembolso en julio, fecha límite, y recurrió a los tribunales holandeses para embargar los bienes de Haas. Oficiales y policías fueron llamados al circuito para hacer un inventario de los activos de Haas en el circuito, mientras que el equipo americano pudo continuar sus actividades de competición en Zandvoort. Haas declaró posteriormente que había realizado el reembolso el viernes en una cuenta de Oriente Medio debido a las sanciones, pero que, al ser fin de semana allí, aún no se había hecho efectivo.

Esto significó que el equipo no pudo trasladar su carga a Monza el domingo por la noche gracias a una orden judicial, pero ahora puede hacerlo ya que Uralkali recibió el pago el lunes.

"Uralkali confirma que hemos recibido la totalidad del pago adeudado por Haas (incluidos intereses y tasas) tras la sentencia del tribunal de arbitraje suizo", declaró. "También hemos recibido el coche de carreras que se nos debía en virtud de los términos del acuerdo de patrocinio".

"Como tal, Uralkali ha notificado a las autoridades holandesas que pueden liberar los activos de Haas del arresto como medida provisional, y Haas es libre de sacarlos de los Países Bajos".