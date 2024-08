El camino de Jack Doohan a la Fórmula 1 con Alpine

Uno de los apellidos con más historia del deporte motor dejará su impronta en la Fórmula 1 la próxima temporada: uno que alcanzó un éxito notable sobre dos ruedas en los años '90, y uno que ahora desea disfrutar de una suerte similar sobre cuatro.

Jack Doohan ha sido recompensado por sus servicios como piloto reserva de Alpine, ganándose su ascenso a un asiento como piloto titular junto a Pierre Gasly. Hijo de Mick Doohan, cinco veces campeón del mundo de motociclismo de 500cc, el joven Doohan intentará repetir esos triunfos en el campo de batalla de la F1, tras haber evitado seguir los pasos de su padre en una carrera de motos.

Doohan declaró a Motorsport.com en 2022 que una fractura en una pierna por andar en moto cuando era niño lo apartó de la vida sobre dos ruedas, admitiendo que la presión del apellido familiar en el motociclismo habría alcanzado su cenit. Y aunque Mick manejó un F1 en 1998, una versión del Williams FW19 de 1997 vestida de Winfield, el apellido Doohan tiene poco que ver con las cuatro ruedas. Así pues, se puede crear un nuevo legado Doohan, siempre y cuando Jack pueda rendir en la F1.

Mick Doohan, Williams FW19 Renault Foto: Gavin Lawrence / Motorsport Images

A los aficionados a la F1 les divirtió saber que Alpine por fin había firmado a un piloto australiano de su equipo junior, después de la espectacular pérdida de Oscar Piastri a finales de 2022. Incluso podría haber tres australianos en la parrilla si Daniel Ricciardo se queda para 2025, el mayor número en una carrera desde que Alan Jones, Larry Perkins y Warwick Brown corrieron en el Gran Premio de EE.UU. de 1976.

Buscando una carrera en los coches, Doohan se convirtió en campeón australiano de karting, y luego se trasladó al Reino Unido para correr en el campeonato británico de F4 en 2018, tras formar parte del programa junior de Red Bull. Después de perder el cuarto puesto en el campeonato ante su compañero de establo de Red Bull Dennis Hauger -el noruego también tuvo su primera experiencia en el elenco de circuitos británicos en el proyecto- Doohan, sin embargo, venció a Hauger en la Copa Rookie.

Al año siguiente, Doohan trabajó con el actual director del equipo Alpine, Oliver Oakes, al correr con Hitech en el campeonato asiático de F3, y se proclamó subcampeón por detrás de Ukyo Sasahara, compaginándolo con un año en la Euroformula Open, aunque los resultados en la categoría F3 fueron menos impresionantes.

Jack Doohan, HWA Racelab Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

El paso al campeonato de Fórmula 3 de la FIA en 2020 con HWA fue infructuoso, cosechando cero puntos en una temporada de prueba; en una parrilla de 30 coches con poca experiencia en el formato, Doohan a menudo se perdió en los laberínticos alrededores de la parte media y no pudo entrar en el top 10 ni una sola vez. Y, aunque el apoyo de Red Bull no se extendió visualmente más allá de su casco protector -una evocación roja, blanca y azul de la tapa inspirada en la bandera australiana de su padre-, ayudó a Doohan a entrar en una entidad mucho más competitiva con Trident.

Con la escuadra de Maurizio Salvadori, Doohan destacó en su segundo año en la F3. La batalla por el campeonato que mantuvo durante toda la temporada con su antiguo compañero Hauger empezó a crecer hasta llegar a un crescendo final en Sochi, donde Doohan mejoró sus posibilidades con la pole para la carrera del domingo. Sin embargo, en el sprint inicial, Doohan cayó desde su 12ª posición en la parrilla invertida, y su incapacidad para entrar en los puntos (Hauger terminó segundo) le impidió mantener viva la lucha por el título. Esto se vio agravado por la cancelación del segundo sprint debido a la intensa lluvia, aunque Doohan aprovechó su pole en el final de la temporada y demostró su crueldad al desafiar las órdenes de equipo para dejar pasar a su compañero Clement Novalak. En cualquier caso, su victoria ayudó a Trident a asegurarse el título por equipos.

Jack Doohan, Trident Fotografía de: Jerry Andre / Motorsport Images

Presintiendo que las oportunidades con Red Bull podrían haber llegado a su límite, Doohan se libró de la atenta mirada de Helmut Marko y se unió a la Academia Alpine para 2022. Aunque el historial de Alpine con los jóvenes tal vez había sido menos anunciado en comparación con Red Bull, Doohan sólo tenía a Piastri por delante de él en el orden jerárquico, y se unió a la escuadra Virtuosi de Fórmula 2 que había terminado segundo en el campeonato del año anterior.

Allí, consiguió tres victorias en el camino hacia el sexto puesto en el campeonato de ese año; aunque había planeado hacer sólo una temporada completa en la categoría junior de F1 (habiendo hecho seis carreras a finales de 2021 con MP), se quedó para una segunda con la intención de hacer un desafío por el campeonato.

Aunque Doohan se había recuperado en el período intermedio de 2022, un lento comienzo de año hizo que sólo sumara seis puntos en las seis primeras carreras, y un decepcionante final se saldó con tres abandonos en las tres últimas carreras del año; Clement Novalak le hizo hacer un trompo en Zandvoort durante un reinicio mal controlado bajo el coche de seguridad, sufrió un problema electrónico en la vuelta de formación de Monza cuando estaba listo para salir desde la pole, y luego parecía listo para hacer funcionar una estrategia alternativa en el final de Yas Marina antes de que su rueda se saliera momentos después de su parada en boxes. Es más que una buena ración de mala suerte.

Jack Doohan, Virtuosi Racing Foto de: Formula Motorsport Ltd

El problema fue que 2023 tampoco empezó de forma muy auspiciosa. Un "problema fundamental" con su coche impidió a Doohan afianzarse en la lucha por el campeonato de ese año, y sólo era 13º en los puntos tras la ronda de Mónaco. Aunque los resultados mejoraron en la segunda mitad del año para engrasar su camino hacia el tercer puesto de la clasificación general, el duelo por el título entre Theo Pourchaire y Frederik Vesti ya estaba fuera de su alcance.

Pero es Doohan, y no Pourchaire o Vesti, quien se ha ganado el paso a la F1. El papel de reserva de Alpine ha dado al piloto de Queensland la oportunidad de impresionar al equipo con salidas de FP1 y pruebas de coches antiguos, esencialmente el programa que Piastri había utilizado como trampolín para su propia carrera en la F1. Doohan había experimentado por primera vez la maquinaria contemporánea de F1 en la sesión FP1 de México 2022, cumpliendo las mismas funciones en Abu Dhabi antes de un trabajo más largo en la prueba de jóvenes pilotos de final de temporada. Participó en las mismas sesiones de entrenamientos un año más tarde, alcanzando la 13ª posición en la sesión FP1 de Yas Marina (aunque poblada por un puñado de pilotos "novatos").

Este año, Doohan ya ha participado en la FP1 en Canadá y en Silverstone, aunque en el primer caso no pudo hacerlo debido al mal tiempo que reinaba en el circuito de Montreal. No obstante, Alpine tendrá más oportunidades de preparar a Doohan durante el resto de la temporada para asegurarse de que en 2025 tenga la mejor oportunidad de rendir; en 2024, tiene reservados 10 días para rodar con maquinaria más antigua: un día en el A521 de Alpine de 2021, y el A522 que corrió en la temporada 2022 en los nueve siguientes. También había sido considerado para un papel en el equipo Alpine del Campeonato del Mundo de Resistencia, pero no pasó de conversaciones especulativas al no poder centrarse plenamente en su papel de apoyo en la F1.

Jack Doohan, Alpine A524 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Aunque Carlos Sainz podría haber sido la primera opción de Alpine para 2025, el anuncio del fichaje del español por Williams para la próxima temporada obligó al equipo francés a mirar hacia otro lado. Se sabía que estaba valorando a Doohan para dar un paso adelante y también había puesto a prueba a su piloto del WEC -y reserva de Mercedes- Mick Schumacher. Ambos nombres están saturados de estrellas, pero el trabajo de Doohan en los dos últimos años ha demostrado al equipo que tiene lo que hace falta para dar el salto a la F1.

En Gasly, el australiano tiene un referente bien conocido. El francés es un ganador de grandes premios, y es un piloto conocido por ser un corredor rápido y astuto. Gasly también sabe cómo trabajar con un compañero de equipo novato, ya que fue el mentor de Yuki Tsunoda en AlphaTauri cuando el piloto japonés se unió a las filas de Red Bull como novato. En cualquier caso, Doohan se tomará su tiempo para empezar a rodar con un año sin competir, una circunstancia menos afortunada que la que experimentó Piastri en 2023 tras pasar un año entero en el papel de reserva.

Oakes y Flavio Briatore esperan que Doohan rinda, pero también reconocen que en su carrera como piloto joven necesitan tiempo para madurar. Y, con el equipo en un estado actual de cambio, Doohan puede beneficiarse de un entorno de bajo riesgo para cortar sus dientes en el entorno de alta presión de la Fórmula 1.