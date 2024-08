Horner explota ante preguntas por Checo Pérez: "¿A quién pondrías?"

Sergio Pérez se encuentra en su asiento en Red Bull Racing este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos, algo que, según el propio piloto mexicano, nunca estuvo en duda pese a diferentes comentarios realizados por los jefes del equipo antes del receso.

Sin embargo, se entiende que fue decisión de Red Bull darle continuidad a Pérez, creyendo en que el de Guadalajara podrá volver a su mejor forma este año después de haber cosechado cuatro podios en los primeros cinco grandes premios.

La permanencia de Pérez en Red Bull pese a su racha de malos resultados -acumula nueve grandes premios sin subir al podio-, que le hizo caer al séptimo puesto en el campeonato de pilotos y parece poner en riesgo las chances del equipo en el certamen de constructores, ya que McLaren achicó la diferencia y se puso a 42 puntos tras el GP de Bélgica.

Una vez terminado el primer día de actividad en pista en el circuito de Zandvoort, Horner concedió una entrevista a Sky Sports F1 de Gran Bretaña, donde el director de Red Bull fue preguntado si veía posible volver a ganar tanto el título de pilotos como el de equipos ante el avance de los rivales.

"Diez carreras siguen siendo un montón de puntos. Pero, ya sabes, de las primeras 14, hemos ganado siete de ellas. Nos hemos clasificado primeros en nueve de ellas. Hemos ganado dos carreras sprint. Pero la competencia se aprieta, y vamos a necesitar ambos coches, ya sabes, funcionando bien. Así que este fin de semana es importante, ya que todos están en la carrera hasta el final del campeonato".

Ante el comentario de Horner sobre la necesidad de tener a los dos coches arriba en la pelea, la periodista Natalie Pinkham le preguntó al jefe de Red Bull sobre la permanencia de "Checo" Pérez en el equipo, lo cual llevó a un intercambio con un Horner que se mostró algo molesto por la consulta.

- ¿Por qué le has dado más tiempo a Sergio Pérez? Porque hablas de la importancia de tener los dos coches ahí arriba. ¿Qué te da confianza en que pueda dar la vuelta a las cosas en las últimas etapas de esta temporada?

"¿A quién pondrías?"

- Bueno, yo no soy la jefa de Red Bull.

"No, no, ¿pero por quién lo cambiarías? ¿Por qué lo cambiarías?"

- ¿Por qué me lo has cambiado a mí?

"Tú haces todas las preguntas".

- Yo no, pero me interesa saberlo. ¿Es esa la cuestión? ¿Es por eso, porque no hay un candidato obvio para dar un paso adelante, es por eso que se aferró a él?

"Mira, creo que sabemos de lo que es capaz Checo. Sabemos que el comienzo del año anotó cuatro podios en cinco carreras. Creo que ha tenido una falta de confianza y ha terminado en una espiral (descendente). Creo que se ha reseteado un poco, espero, durante las vacaciones de verano, sabemos que hay pistas en las que ha ganado, tenemos Azerbaiyán, donde ha ganado tanto la carrera sprint como el Gran Premio en el mismo fin de semana. Ganó otra carrera fantástica en Singapur contra Charles Leclerc en condiciones mixtas. Ha sido muy rápido en Monza. Zandvoort no ha sido su mejor circuito. Así que de las cuatro carreras que quedan antes del próximo mini descanso, yo diría que esta es la más difícil".

- ¿Es crucial que se quede al menos hasta el Gran Premio de México?

"No, no, para nada. Todo es cuestión de rendimiento. Así que, para nosotros, tenemos a los dos pilotos que creemos, en nuestro grupo de pilotos, que son los más capaces de darnos los mejores resultados. Si hubiera alguna duda, los habríamos cambiado".

Luego de esta última respuesta, Naomi Schiff, también parte del staff de Sky Sports F1 y presente en la conversación, sumó otra pregunta a Horner sobre Pérez.

- Así que lo que dijiste un poco antes cuando le decías a Natalie '¿a quién pondrías?', me lleva a creer que no sentías que tenías una mejor opción en este momento. ¿Pero eso sigue significando que Checo está bajo presión, y si tuvieras un candidato mejor, no estaría todavía en el lugar?

"Es un negocio de presión, y todos los pilotos saben que están bajo presión para cumplir. Y eso es la Fórmula Uno, eso es arriba y abajo de la parrilla. Así que ya sabes, Checo, sabemos de lo que es capaz. Sabemos lo que es, ya sabes, en cuando se está realizando, sabemos lo que es, capaz de entregar. Y sólo tenemos que conseguir que vuelva en esa ventana, y estamos haciendo lo mejor que podemos para darle el coche que le da esa confianza".

- Se especuló mucho con la posibilidad de que Daniel Ricciardo sustituyera a 'Checo' durante las vacaciones de verano, algo que obviamente no sucedió. ¿Significa eso que aún no has visto lo suficiente de Daniel? Y también sólo para preguntar, ¿por qué Yuki Tsunoda nunca aparece en esa conversación?

"Pero tenemos los dos mejores pilotos que creemos en este coche. Tenemos todos los datos de todos los pilotos. Así que tenemos esa información, y si sintiéramos que hay algo mejor, ya lo habríamos cambiado. Así que, ya sabes, creemos que lo que tenemos es capaz de defender el campeonato. (La dupla Verstappen-Pérez) terminó primero y segundo en el campeonato del año pasado, terminó primero y tercero en el año anterior. Y, obviamente, ganó en 2021 también. Así que, son muy rápidos para condenar a Sergio. Estamos haciendo todo lo posible para darle la oportunidad de redescubrir ese rendimiento. Y ya sabes, tiene que hacer frente a toda la presión, los medios de comunicación, las redes sociales. Y creo que es un piloto capaz de recuperarse, y le estamos dando todo nuestro apoyo, y queremos verlo responder".

Más allá del intercambio de Horner en Sky Sports F1, "Checo" Pérez no mostró una gran velocidad este viernes en el inicio del Gran Premio de Países Bajos. Si bien el propio director de Red Bull indicó que no es el circuito más fuerte del mexicano en esta parte del calendario, un buen resultado el domingo sin dudas ayudará a acallar el ruido alrededor de Pérez en la Fórmula 1.