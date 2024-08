Williams anuncia la llegada de un nuevo piloto junior a su academia

El talento de Países Bajos ha causado una gran impresión en Williams recientemente, según ha anunciado la escudería con sede en Grove. Ha ganado carreras en la WSK, dos victorias en la WSK Final Cup y se ha proclamado campeón de la WSK Euro Series OK-N Junior. Este año, corre para Kart Republic en la categoría OK Junior, con un buen tercer puesto en la prestigiosa WSK Super Master Series y un cuarto en la prueba Champions of the Future de Valencia.

Hoogendoorn, que fue invitado de Williams en el circuito de Zandvoort el viernes, dice que está muy orgulloso de que la escudería británica de Fórmula 1 lo haya elegido.

"La primera vez que conduje un kart, cuando tenía cuatro años, lo supe inmediatamente: quiero ser campeón del mundo. Eso es por lo que vivo y con lo que sueño. Trabajo todos los días para conseguirlo", revela Hoogendoorn.

"Las carreras son mi pasión y formar parte de la familia Williams es un momento de gran orgullo para mí. Aportaré lo que pueda al equipo y estoy impaciente por ver lo que podemos conseguir juntos".

Sven Smeets, que supervisa la Academia de Pilotos de Williams como director deportivo, está especialmente encantado con la llegada de Hoogendoorn.

"Dean es un joven talento apasionante", afirmó. "Estamos muy contentos de darle la bienvenida a la Williams Driver Academy. Ha tenido un comienzo impresionante en el karting. Está escalando posiciones más rápido que la mayoría de los pilotos de su edad y a veces compite contra pilotos dos años mayores que él. Esperamos poder ayudarlo a continuar su desarrollo durante el resto de 2024 y más allá."