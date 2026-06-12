Norris observa un claro progreso en Barcelona: "El coche funciona mejor"

Lando Norris concluyó el viernes, previo al Gran Premio de Barcelona, ​​con una nota positiva. El piloto de McLaren marcó el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres y destacó posteriormente que su MCL39 se siente claramente mejor en el Circuit de Barcelona-Catalunya que en los fines de semana de carrera anteriores.

Norris se perdió la primera sesión de entrenamientos libres porque McLaren la utilizó para darle tiempo en pista al novato Alex Dunne. Como resultado, el británico tuvo que completar todo su programa del viernes durante la segunda sesión. A pesar de esta preparación limitada, logró registrar el mejor tiempo del día.

"Desde el punto de vista de sentirme cómodo con el coche, todo fue bastante bien", dijo Norris después. "Este no es un circuito fácil, aunque probablemente lo conozco mejor que ningún otro. Además, es muy diferente de los circuitos en los que hemos estado en las últimas semanas, como Mónaco y Montreal".

Según Norris, la mayor diferencia no reside tanto en el circuito en sí, sino principalmente en el comportamiento del McLaren. El británico percibe claros indicios de que el coche ha vuelto a entrar en un mejor punto de funcionamiento. "Aquí se usa el coche de una manera muy diferente a como se usó en las últimas carreras. Parece que ahora mismo funciona mejor que en las últimas semanas. Eso es una buena señal", afirmó. "No fue un viernes perfecto y todavía hay muchas cosas que mejorar, pero simplemente parece que funciona mejor que en las últimas semanas".

Según Norris, las condiciones dificultaron mucho las cosas. Con altas temperaturas y fuertes ráfagas de viento, los pilotos tuvieron dificultades para sacar el máximo rendimiento de sus coches. "Hace calor y no creo que nadie salga del coche completamente satisfecho. El viento y las condiciones lo complican. Aun así, sentimos que vamos por buen camino".

Aunque Norris terminó el día más rápido, se mantiene cauto respecto al resto del fin de semana. Subrayó que es difícil evaluar con precisión el equilibrio de potencia porque se desconocen los niveles de combustible y la configuración del motor que usaron los demás pilotos. Creo que estamos donde queremos estar, compitiendo con los coches con los que queremos luchar. Pero es difícil saber con exactitud la situación de cada uno. Lo más importante es que estamos progresando en comparación con las últimas semanas.

Múltiples paradas en boxes

La satisfacción también reinaba en el muro de boxes. El director de carrera, Randeep Singh, habló de un viernes productivo, durante el cual McLaren recopiló muchos datos sobre el nuevo alerón delantero que el equipo estaba probando. "Fue un día muy positivo. Pudimos trabajar mucho evaluando el alerón delantero y aprendemos algo nuevo cada vez que lo probamos".

Singh espera que la gestión de los neumáticos juegue un papel importante durante la carrera. Debido a las altas temperaturas, el desgaste de los neumáticos fue notablemente elevado el viernes. "Durante las tandas largas, vimos mucha degradación, algo que se ve con más frecuencia los viernes. Esto mejorará de cara al domingo, pero probablemente no mucho. Por eso espero que casi todos necesiten varias paradas en boxes durante la carrera".