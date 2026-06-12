Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

El incómodo error con Marc Marquez durante su visita Audi F1 en Barcelona

La transmisión oficial de TV de la F1 cometió un error con Marc Márquez este viernes durante los entrenamientos en Barcelona.

Lydia Mee
Publicado:
Marc Márquez

La señal oficial de televisión de Formula 1 quedó bajo el escrutinio de los aficionados durante la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Barcelona-Catalunya después de que el siete veces campeón de MotoGP Marc Marquez fuera etiquetado como un expiloto.

El piloto español estaba visitando el paddock como invitado en el garaje de Audi cuando las cámaras de la señal internacional de F1 enfocaron para captar a la leyenda de MotoGP. Aunque la transmisión volvió a Marquez con la etiqueta correcta, el error llamó inmediatamente la atención de los aficionados en las redes sociales, dado el actual campeonato de MotoGP de Marquez como vigente campeón.

"Volvieron a enfocarlo y ya lo corrigieron. El de los gráficos está atrás recibiendo una paliza", comentó un aficionado en Reddit, mientras otro bromeó: "Antes era piloto de MotoGP, todavía lo es, pero antes también lo era."

"La misma energía que Colapinto y la penalización", comentó otro aficionado, refiriéndose a otro pequeño error, que marcó una penalización de stop-and-go de 10 segundos para el piloto de Alpine Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia como una penalización 'Colapinto-and-go'.

"El tipo acaba de dominar el gran premio reciente", publicó alguien más por la victoria de Márquez en Hungría el domingo pasado, mientras otro comentario decía: "Literalmente hizo el doblete el fin de semana pasado…"

 

Marquez ocupa actualmente el quinto lugar en la clasificación de pilotos con 108 puntos en una temporada afectada por lesiones para el múltiple campeón. Marco Bezzecchi lidera con 180 puntos y lo siguen Jorge Martín en segundo, Fabio Di Giannantonio en tercero y Pedro Acosta en cuarto.

El piloto de Mercedes George Russell encabezó la tabla de tiempos en la primera sesión de entrenamientos antes del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, y Lando Norris, de McLaren, fue el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos.

De cara a la carrera, el compañero de equipo de Russell, Kimi Antonelli, lidera el campeonato de pilotos por 66 puntos sobre Lewis Hamilton, que va segundo.

También lee:

Fotos del Gran Premio de Barcelona-Catalunya - Viernes

George Russell, Mercedes

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Flavy Barla arrives in the paddock.

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Marc Marquez

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Marc Marquez in the Audi F1 Team R26 in the garage.

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Audi F1 Team with Marc Marquez.

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Steve Nielsen, Managing Director, Alpine F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Racing Bulls car tech detail

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Cadillac car tech detail

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Ayumu Iwasa, Oracle Red Bull Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Paul Aron, Audi F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Dino Beganovic, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Jean Todt, expresidente de la FIA

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Frederik Vesti, Mercedes

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Dino Beganovic, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Fórmula 1
42

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Balance complejo para Checo Pérez en su única práctica del GP de Barcelona con Cadillac
Artículo siguiente Norris observa un claro progreso en Barcelona: "El coche funciona mejor"

Comentarios destacados
Más de
Lydia Mee

Mercedes y Antonelli se burlan del momento viral de Kim Kardashian tras la confusión después del GP de Mónaco

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Mercedes y Antonelli se burlan del momento viral de Kim Kardashian tras la confusión después del GP de Mónaco

Russell debe vencer a Antonelli en Barcelona para salvar sus opciones al título de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Russell debe vencer a Antonelli en Barcelona para salvar sus opciones al título de F1

Lewis Hamilton revela el apoyo de Kim Kardashian tras el GP de Mónaco de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Lewis Hamilton revela el apoyo de Kim Kardashian tras el GP de Mónaco de F1

Últimas noticias

Lo que aprendimos el viernes en el GP de Barcelona de F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Lo que aprendimos el viernes en el GP de Barcelona de F1 2026

Norris observa un claro progreso en Barcelona: "El coche funciona mejor"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Norris observa un claro progreso en Barcelona: "El coche funciona mejor"

El incómodo error con Marc Marquez durante su visita Audi F1 en Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
El incómodo error con Marc Marquez durante su visita Audi F1 en Barcelona

Balance complejo para Checo Pérez en su única práctica del GP de Barcelona con Cadillac

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Balance complejo para Checo Pérez en su única práctica del GP de Barcelona con Cadillac