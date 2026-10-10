Demorada la clasificación del GP de Singapur por el retraso en la carrera sprint

La clasificación para el Gran Premio de Singapur de Formula 1 se retrasará después de que la lluvia demorara el inicio de la carrera sprint del sábado, anunció la FIA.

Un aguacero empapó parte del Marina Bay Street Circuit unos 15 minutos antes de que estuviera previsto el inicio de la sprint, lo que significó que la carrera se retrasó media hora para retirar parte del agua acumulada en la pista.

La duración de la sprint se alargó aún más al pasar unas cinco vueltas detrás del coche de seguridad tras un accidente de George Russell y problemas para Lance Stroll, Franco Colapinto y Isack Hadjar.

Comenzando a las 5:30pm hora local en lugar de a las 5pm, la sprint terminó con la bandera a cuadros ondeando a las 6:16pm, mientras Max Verstappen ganaba por delante de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

La clasificación estaba prevista para las 9pm hora local, pero el reglamento deportivo exige que la sesión no pueda comenzar hasta al menos tres horas después del final de la sprint.

La FIA confirmó que el comienzo será a las 9:30pm, hora de Singapur.