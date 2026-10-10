Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Singapur

Demorada la clasificación del GP de Singapur por el retraso en la carrera sprint

La carrera sprint se retrasó en Marina Bay, y la clasificación también lo hará de acuerdo con el reglamento deportivo.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Comisarios

La clasificación para el Gran Premio de Singapur de Formula 1 se retrasará después de que la lluvia demorara el inicio de la carrera sprint del sábado, anunció la FIA.

Un aguacero empapó parte del Marina Bay Street Circuit unos 15 minutos antes de que estuviera previsto el inicio de la sprint, lo que significó que la carrera se retrasó media hora para retirar parte del agua acumulada en la pista.

La duración de la sprint se alargó aún más al pasar unas cinco vueltas detrás del coche de seguridad tras un accidente de George Russell y problemas para Lance Stroll, Franco Colapinto y Isack Hadjar.

Comenzando a las 5:30pm hora local en lugar de a las 5pm, la sprint terminó con la bandera a cuadros ondeando a las 6:16pm, mientras Max Verstappen ganaba por delante de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

La clasificación estaba prevista para las 9pm hora local, pero el reglamento deportivo exige que la sesión no pueda comenzar hasta al menos tres horas después del final de la sprint.

La FIA confirmó que el comienzo será a las 9:30pm, hora de Singapur.

También lee:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Checo Pérez lamenta el choque con Stroll en el caos de Singapur: "era una buena oportunidad"
Artículo siguiente Qué le pasó a Franco Colapinto en la sprint de Singapur: "Había una oportunidad"

Comentarios destacados
Más de
Benjamin Vinel

Lando Norris: "No hay excusa" para la diferencia con Oscar Piastri en Singapur

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Lando Norris: "No hay excusa" para la diferencia con Oscar Piastri en Singapur

Hamilton reconoce que tomó una decisión equivocada en la SQ3 de Singapur

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Hamilton reconoce que tomó una decisión equivocada en la SQ3 de Singapur

Hadjar quedó desconcertado con el Red Bull en Singapur: "imposible de conducir"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Hadjar quedó desconcertado con el Red Bull en Singapur: "imposible de conducir"

Últimas noticias

Zarco ve un problema claro en la Honda: falta velocidad en el paso por curva en Indonesia

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Indonesia
Zarco ve un problema claro en la Honda: falta velocidad en el paso por curva en Indonesia

Piastri mantiene la calma pese al costoso incidente interno de McLaren en la sprint de Singapur

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Piastri mantiene la calma pese al costoso incidente interno de McLaren en la sprint de Singapur

Bagnaia sufre sin agarre trasero y acaba octavo en la Sprint de Mandalika

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Indonesia
Bagnaia sufre sin agarre trasero y acaba octavo en la Sprint de Mandalika

Qué le pasó a Franco Colapinto en la sprint de Singapur: "Había una oportunidad"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Qué le pasó a Franco Colapinto en la sprint de Singapur: "Había una oportunidad"