Lo que aprendimos en el viernes del Gran Premio de Singapur 2024 de F1

Si los entrenamientos del viernes sirven de algo, el Gran Premio de Singapur promete convertirse en un fin de semana muy reñido entre Ferrari y McLaren. Charles Leclerc y Lando Norris estuvieron separados por poco en cada una de las dos sesiones, lidernado una sesión cada uno a expensas de los demás por menos de una décima.

Como siempre en Singapur, sólo hubo una sesión realmente representativa; la FP2 nocturna es la más cercana de las tres horas de entrenamientos en cuanto a condiciones de la pista y temperatura, lo que le da un tiempo equivalente a las fases de clasificación y carrera del fin de semana. Naturalmente, los equipos querían aprovechar esa oportunidad para rodar un poco y esperar que ninguno de sus pilotos sufriera un enredo con las barreras.

Por otra parte, equipos como Red Bull y Mercedes tuvieron que lidiar durante las dos horas de acción con problemas de puesta a punto, mientras que RB sorprendió con un ritmo constante a una vuelta entre la mitad superior de la parrilla. Como siempre, se perfila un fin de semana intrigante en Marina Bay.

La historia del día

Leclerc dio el primer golpe del fin de semana con el mejor tiempo en la FP1, aunque con una escasa ventaja de 0.076 segundos sobre Norris, después de conseguir mejorar en tres vueltas cronometradas con un solo juego de neumáticos blandos. La superficie polvorienta de la pista llevó a la mayoría de los participantes a realizar sus primeras tandas de exploración con los duros y los medios, aunque la evolución de la pista fue característicamente rápida para un circuito urbano cuando el asfalto empezó a tomar goma.

Norris había ocupado la primera posición en las primeras tandas con neumáticos blandos, pero Leclerc fue capaz de darle la vuelta para insinuar que McLaren y Ferrari podrían volver a luchar en cabeza, como ya hicieron hace una semana en Bakú.

La FP2 reforzó aún más esta idea, ya que Norris superó a Leclerc por 0,058 segundos y los dos demostraron estar por encima del resto. Su diferencia con el tercer clasificado, Carlos Sainz, fue de más de medio segundo, ya que el español lo achacaba a una serie de problemas con los frenos que mermaban su confianza en las curvas de baja velocidad.

Norris superó a Leclerc en la segunda sesión libre por un margen mínimo, lo que apunta a una batalla muy reñida en la sesión de clasificación. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Y, aunque Norris se mostró rápido en la pista, también sufrió algunos momentos de distracción; señaló que "golpeó el muro bastante fuerte" en la curva 3, al inicio de sus tandas más largas. Leclerc sintió que había hecho una maniobra similar en la curva 14, ya que la cercanía de las barreras empezó a frenar la creciente confianza de los pilotos.

En lugar de igualar el ritmo de Norris, el ganador de Azerbaiyán, Oscar Piastri, tuvo problemas al igual que Sainz con sus elecciones iniciales de puesta a punto; el australiano se fue largo en la curva 7 y rozó su trasera derecha en la 17, y sólo pudo conseguir un tiempo 0.747s por debajo de Norris en la general.

Mientras tanto, Red Bull quizás no quería que se repitiera lo de 2023, cuando su intento de ganar todas las carreras de la temporada se vino abajo en la ronda de Singapur con una repentina caída del ritmo. Y la escuadra de Milton Keynes no parecía del todo en casa esta vez tampoco, ya que Sergio Pérez fue el mejor de los RB20 con su camino hacia el octavo mejor tiempo en la FP2. Max Verstappen, por su parte, fue 15º cuando cayó la bandera en la jornada del viernes.

"Charles está sólo como 0,08 segundos por detrás. Así que esperaba tener una diferencia mucho mayor de la que tenía, sinceramente, lo que significa que son rápidos" Lando Norris

"En el coche de Max, nada funciona", dijo Helmut Marko, asesor de Red Bull, sobre las dificultades a las que se ha enfrentado hasta ahora. "Tanto con el neumático blando como con el duro no consigue agarre y no tiene equilibrio en absoluto".

Verstappen coincidió, afirmando que "no teníamos el agarre que nos hubiera gustado en los neumáticos, así que sentí que estábamos deslizando mucho más de lo habitual", dijo. "Esto nos causó problemas particulares en la FP2, que no fue realmente una sesión positiva para nosotros". En su opinión, no se trataba tanto del problema habitual de Red Bull con los bordillos, sino más bien de una cuestión de agarre mecánico en general. Tal vez ambas cosas estén relacionadas, con una elección de reglajes que alivia las limitaciones del coche en los baches pero tiene menos agarre en general, pero es imposible decirlo sin tener información privilegiada.

Lewis Hamilton se enfrentó a problemas similares, admitiendo que Mercedes se sentía "perdido" con sus opciones de puesta a punto, a pesar de las fuertes revisiones entre la FP1 y la FP2. Dicho esto, George Russell fue ligeramente más optimista y apuntó a la brecha detrás de los Ferrari y los McLaren para su progreso del fin de semana, aunque la torpeza de su propio coche se hizo evidente al irse contra el muro en la curva 8 al final de la FP2. Esto le arrancó el alerón delantero, pero causó pocos daños.

A pesar de su contacto con el muro a finales de la FP2, Russell señaló que Mercedes es una apuesta fuerte por detrás de McLaren y Ferrari. Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

McLaren contra Ferrari, pero ¿quién tiene el ritmo de carrera?

En esta etapa, es difícil evaluar completamente dónde se moverá cada uno de los cuatro equipos de cabeza, ya que llevaron a cabo diferentes trabajos con los neumáticos durante la FP2. Suponiendo que los tres neumáticos se utilizarán en la carrera, Ferrari, y en particular Leclerc, parece una apuesta fuerte dada su fortaleza con el neumático medio. El monegasco marcó el mejor tiempo medio de carrera en toda la sesión y lo hizo en un tramo de 10 vueltas en el C4 para batir el tiempo de ocho vueltas de Norris con el neumático blando en aproximadamente una décima por vuelta.

Pero hay que tener en cuenta que los neumáticos de Norris sufrieron un mayor desgaste durante el stint que los de Leclerc. Por lo tanto, de nuevo, los dos deberían estar igualados con un juego de neumáticos amarillos; los Pirelli rojos de Norris ya habían dado dos vueltas de clasificación en ese momento y, por lo tanto, ya habían pasado su mejor momento.

"Me siento bien", dijo Norris después de la sesión. "También ha sido una buena vuelta. Creo que estamos haciendo lo que esperábamos, estar delante y con Ferrari. Charles está a sólo 0,08 segundos. Así que esperaba tener una diferencia mucho mayor de la que tenía, sinceramente, lo que significa que son rápidos; significa que Ferrari es muy, muy rápido. Pero creo que de momento va bien".

Pos Piloto Equipo Tiempo promedio Vueltas Neumático 1 Leclerc Ferrari 1m37.369s 10 Medio 2 Norris McLaren 1m37.458s 8 Blando 3 Piastri McLaren 1m37.658s 10 Medio 4 Hamilton Mercedes 1m37.859s 9 Medio 5 Russell Mercedes 1m37.862s 9 Medio 6 Verstappen Red Bull 1m37.868s 7 Duro 7 Sainz Ferrari 1m37.913s 11 Medio 8 Pérez Red Bull 1m38.632s 9 Duro

Piastri se mostró bien con el medio, aunque unos 0,3s por vuelta más lento que Leclerc. El australiano admitió que le costó encontrar el ritmo a lo largo de la sesión, afirmando que "el ritmo en el coche parece fuerte, simplemente no he sido capaz de desbloquearlo tan bien. Todavía estamos en algún lugar hacia la parte delantera, pero obviamente la diferencia con Lando es mayor de lo que debería ser".

La mencionada falta de comodidad también puede explicar en parte el bajo tiempo de Sainz en comparación con Leclerc, pero la razón clave es que Sainz no utilizó el DRS en sus vueltas largas, mientras que Leclerc sí lo hizo en algunos giros. Esto provocó una diferencia de velocidad de casi 15 km/h en el tramo entre las curvas 5 y 7, y también marcadas diferencias de velocidad en las otras tres zonas de DRS. Pero esto sólo afectó a algunas de las vueltas de los datos, ya que Leclerc no lo utilizó todo el tiempo.

Aunque a Verstappen le faltó velocidad en una sola vuelta, su ritmo de carrera mostró signos de recuperación para Red Bull en Singapur Foto por: Alastair Staley / Motorsport Images

El dúo de Mercedes finalmente no estuvo lejos de Piastri, aunque sugiere que hay más tiempo en la bolsa si se puede hacer que ambos pilotos se sientan más cómodos; los stints de nueve vueltas con el neumático de grado medio fueron casi idénticos tanto para Hamilton como para Russell.

En el neumático duro, Verstappen también estuvo en la mezcla, por lo que sus tandas generales de carrera deben ser de cierta comodidad para Red Bull. Pero aquí no fue del todo donde el equipo tuvo problemas la temporada pasada, ya que Verstappen fue capaz de ganar terreno a lo largo de la carrera; la posición en clasificación será probablemente el principal factor atenuante para él. Si es capaz de encontrar un mejor equilibrio para la sesión del sábado por la noche, Verstappen debería tener una buena oportunidad de luchar por la zona alta de los puntos. Si no, y sufre una salida de Q2 como el año pasado, entonces tendrá su trabajo cortado.

"Usan este tratamiento de chorro de agua a alta presión en el asfalto, así que no espero ninguna sorpresa de la pista" Mario Isola

De cara al sábado, es de esperar que la pista siga evolucionando, a medida que las calles se vayan saturando con el paso de los neumáticos Pirelli. "El agarre sigue siendo bueno. Es bastante homogéneo", explicó el jefe de Pirelli, Mario Isola, durante el intervalo entre sesiones. "Utilizan este tratamiento de chorro de agua a alta presión en el asfalto, y por eso no espero ninguna sorpresa de la pista. Hemos visto en la FP1 que el nivel de agarre es bueno".

Un poco de polvo nocturno puede tener algo que ver, pero eso apenas marcará la diferencia a medida que la FP3 siga pasando y los pilotos tomen más confianza en el desafiante trazado alrededor de Marina Bay. Y, por supuesto, el calor empezará a afectar a los pilotos, quizás no tanto durante las sesiones de entrenamientos y clasificación, pero sí durante las 62 vueltas de carrera en condiciones de humedad.