Hamilton: Mercedes está "un poco perdido" en Singapur

El británico sólo consiguió el 12º mejor tiempo en la FP1 y luego fue 11º en la segunda sesión de entrenamientos del día, mostrándose notablemente poco satisfecho con las características de manejo de su coche.

El tráfico de radio entre él y el ingeniero de carrera Pete Bonnington sugirió que le faltaba tracción en las curvas más lentas del circuito de Marina Bay, y Hamilton sintió que el subviraje era uno de los factores atenuantes clave.

Hablando luego de la FP2, Hamilton dijo que el equipo había intentado hacer muchos cambios en su coche, pero que nada parecía funcionar.

"Ha sido un día muy difícil, muy complicado. Lo hemos intentado todo con la puesta a punto, y nada parece funcionar", dijo Hamilton sobre su experiencia del viernes en Singapur.

"Definitivamente es un gran reto. Lo estamos dando todo y luego te das cuenta de que estás a un segundo. Creo que en estos momentos estamos un poco perdidos. No sabemos muy bien dónde poner el coche".

Preguntado sobre si los cambios entre la FP1 y la FP2 habían ayudado, Hamilton respondió: "No hicieron nada, probamos mucho y conseguimos lo mismo. De momento no pasaremos a la Q3".

Su compañero de equipo, George Russell, también tuvo problemas con el equilibrio de su Mercedes y sufrió un momento durante la FP2 cuando se bloqueó en la curva 8 y acabó yéndose contra el muro a baja velocidad. Aparte de un alerón delantero roto y el morro arrugado, el Mercedes no sufrió daños importantes.

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Russell señaló que el coche no se sentía "bien conectado" en comparación con fines de semana anteriores, pero, no obstante, se centró en la brecha entre los primeros líderes en Ferrari y McLaren, y los equipos de atrás.

"No hay mucho que decir (sobre el accidente); me quedé bloqueado y me rompí el alerón delantero, pero ha sido un viernes muy complicado para nosotros. Hoy no hemos estado a la altura. Tenemos que entender por qué. Estoy seguro de que encontraremos algunas respuestas esta noche", explicó Russell.

"Pero hemos hecho algunos progresos de la FP1 a la FP2. Pero el coche no se siente tan bien conectado como lo estaba hace 12 meses y en las últimas carreras. Tenemos que tratar de llegar al fondo de la cuestión".

"Hay muchas sorpresas ahí fuera. Tienes a los RB (que son) muy rápidos, tienes a los Williams. Los Red Bull parecen estar fuera de ritmo".

"Y parece que hay una gran diferencia con los McLaren y los Ferrari. Como mínimo, esperamos estar entre el mediocampo y los cuatro primeros. Pero ahora mismo tenemos mucho trabajo por delante".