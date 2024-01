Steiner trabaja en su segundo libro sobre F1

El primer libro de Steiner, Surviving to Drive, fue escrito después de que el escritor fantasma James Hogg se pusiera en contacto con él y contaba la historia interna de la temporada 2022 del equipo Haas, a la vez que se sumergía en episodios anteriores de la carrera de Steiner. Ha vendido unos 150.000 ejemplares y se ha publicado en 12 idiomas.

Hogg había trabajado anteriormente en proyectos con Damon Hill, Johnny Herbert y Jason Plato.

Steiner y Hogg ya se habían embarcado en su segunda colaboración cuando el primero saltó a los titulares a principios de este mes tras ser destituido por el propietario del equipo, Gene Haas, lo que dio a su trabajo un nuevo enfoque potencial.

"Estamos trabajando en el segundo libro en este momento", dijo Steiner a Motorsport.com. "Ya estaba planeado antes. Ahora, obviamente, la historia quizá cambie un poco".

Steiner disfrutó de su participación en el primer proyecto, que lo llevó a emprender sesiones de firmas en tiendas con los aficionados.

"Fue una experiencia completamente nueva", afirma. "Aprendí mucho sobre cómo funcionan algunas industrias, cómo se hacen las cosas, porque nunca antes había estado expuesto a esto".

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Guenther Steiner, director del equipo Haas F1 Team, en el pit lane antes de la carrera

"La verdad es que me lo pasé muy bien trabajando con el escritor, es un tipo genial, nos divertimos mucho. Él también se divirtió. Me dijo que estar conmigo siempre era divertido porque nunca había la presión de 'tenemos que hacer esto'. Todo surgía de forma muy orgánica".

Steiner niega que el tiempo que dedicó al libro o a sus apariciones televisivas en el éxito de Netflix Drive to Survive lo distrajeran de sus obligaciones con Haas.

"Creo que la gente está sobrevalorando eso, cuánta distracción es", dijo. "Porque en realidad no es mucha distracción del trabajo diario".

"Obviamente, en los fines de semana de carrera, tienes que trabajar más. Pero, por ejemplo, yo no tenía 20 apariciones (de patrocinadores) por fin de semana, sino tres como máximo".

"No es una distracción, ni siquiera escribir el libro. Obviamente, un escritor fantasma lo hace por ti".

"Ahora tengo más tiempo, pero incluso ahora hacemos dos sesiones semanales de media hora. Hacemos una el martes y otra el viernes. Eso es todo lo que hago, él hace el resto".

"Hablas con él, pero no es que me pase días hablando con él. Sé que hay gente que se ha pasado días hablando con esta gente, pero yo no".

"No creo que sea un factor importante. Creo que hubo más beneficios para el equipo que otra cosa sobre esto, porque consiguieron muchos patrocinadores".

