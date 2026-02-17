Vasseur resta importancia al cambio de ingeniero de Hamilton para la F1 2026

El jefe de equipo de Ferrari, Fred Vasseur, restó importancia al cambio del ingeniero de carrera de Lewis Hamilton, insistiendo en que una modificación así no tiene un gran efecto en el piloto. Esto llega después de que se confirmara que Riccardo Adami sería reemplazado, algo que Hamilton admitió que sería "perjudicial".

En su segundo año en Maranello, el siete veces campeón tendrá que adaptarse a otro cambio más tras haber llegado a la escudería italiana desde Mercedes. Con Adami ahora destinado a ser asignado a otro rol, Carlo Santi ha sido incorporado para sustituirlo de manera temporal.

"Solo van a ser unas pocas carreras, tan temprano en la temporada, y todo volverá a cambiar de nuevo y tendré que aprender a trabajar con alguien nuevo", dijo Hamilton a los medios. "Así que eso también es perjudicial para mí".

Ahora, Vasseur ha afrontado las preguntas sobre este cambio al pedir a los medios que dejen de insistir con la historia.

"No es exactamente la discusión que tuvimos", dijo el francés cuando se le preguntó por los comentarios de Hamilton sobre el cambio. "Creo que la colaboración entre el equipo y Lewis y el muro de boxes es muy buena. Pero vi a Lewis, no que el equipo no estuviera comprometido, sino confiado y muy abierto sobre la relación. Y mi sensación es muy positiva con esto. Y vamos a seguir mejorando.

"La mentalidad es intentar hacer un mejor trabajo mañana que hoy. Sabemos que si tenemos áreas en las que podemos mejorar, seguiremos empujando en esa dirección. Pero Lewis estaba con una mentalidad muy buena sobre esto".

Como era de esperar, se le insistió aún más sobre el tema.

"Por favor, paren con esta historia", pidió. "Tienen 22 coches, tienen seis o siete nuevos ingenieros cada año, y lo mismo con los jefes de equipo, y probablemente el más antiguo sea Toto, están cambiando tres o cuatro jefes de equipo cada año, y no es el fin del equipo.

"El equipo hoy es algo así como 1.500 personas, no se trata de un solo ingeniero de carrera. El tipo que ven en el muro de boxes lidera a un equipo de seis personas trabajando en el coche. No es una cuestión de individuos en la F1, siempre se trata del equipo, nunca se trata de los individuos".