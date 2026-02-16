Cadillac insiste en que hará su propio motor de F1 para 2029

La emoción del debut en la Fórmula 1 quedará grabada para siempre en Cadillac y en todos los hombres y mujeres que han hecho realidad este sueño. El monoplaza estadounidense, realizado bajo los dictados del reglamento técnico de 2026, ha dado sus primeros kilómetros en el shakedown de Barcelona y en el primer test de pretemporada en Sakhir, en Bahréin. Pero la casa estadounidense ya está mirando al futuro.

Mientras el equipo deberá evolucionar el coche, que este año estará confiado a los experimentados Sergio Pérez y Valtteri Bottas, Cadillac continúa construyendo su proyecto y trata de mantenerse fiel a sus objetivos a corto y medio plazo.

Entre ellos está la realización de una unidad de potencia creada desde cero y que sigue fijada para 2029. Quien confirmó este plan fue Dan Towriss, director ejecutivo del equipo Cadillac.

"¿Por qué hacer nuestro propio motor para 2029? Es una muy buena pregunta. Como dije, estamos siguiendo en profundidad todas las conversaciones sobre los próximos reglamentos y lo estamos haciendo muy de cerca. Es posible que las reglas puedan cambiar antes de 2031, pero también es posible que no cambien".

"Independientemente de los recursos y de la financiación, creemos que es importante ver un propulsor Cadillac en la parrilla lo antes posible. Y ese es realmente el objetivo principal desde mi punto de vista. Si hay formas de acelerar el proceso, lo haremos. Pero por ahora el objetivo sigue siendo 2029".

Hoy Cadillac compite con la unidad de potencia Ferrari, a la espera de realizar la suya propia. Considerando los tiempos necesarios para fabricar una propia, sería natural pensar que la asociación con Maranello podría durar hasta el final del actual reglamento técnico, para luego ver a Cadillac realizar su primer motor propio para la próxima era de la Fórmula 1. Hablamos de 2031, cuando, a día de hoy, debería introducirse el nuevo reglamento. Pero desde hace algunos meses está claro que los plazos podrían ser más rápidos. Esto induciría a todos los equipos implicados a acelerar la preparación de nuevos motores (se habla de V8), abandonando por tanto los actuales.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A pesar de la situación descrita, el objetivo de la marca propiedad de General Motors es completar su identidad de equipo oficial lo antes posible, evitando navegar en el limbo en el que se encuentra desde este año Alpine (que compite con la unidad de potencia Mercedes, pero por elección y no por necesidad).

No es una cuestión de orgullo, sino de identidad. Cadillac quiere ser… Cadillac desde el primer hasta el último tornillo. Ya este año, de hecho, ha optado por prescindir de varios componentes de la parte trasera del SF-26 para afirmar ya su propia identidad y ser libre de tomar sus propias decisiones. La caja de cambios, por ejemplo, solo tiene los engranajes suministrados por Maranello. Mientras que la carcasa ha sido realizada internamente para tener sus propios anclajes de suspensión y sus propias geometrías.

Pat Symonds, asesor ejecutivo de ingeniería de Cadillac, confirmó todo esto durante los test de Bahréin de la semana pasada.

"Creo que, de cara al futuro, quizá la cosa que hemos hecho de forma ligeramente diferente respecto al último nuevo equipo que entró en escena es que creemos firmemente en que debemos ser nosotros quienes decidamos nuestro destino y que somos un equipo oficial, estamos convirtiéndonos en un equipo oficial. Así que creo que, observando nuestro coche, se puede notar que no hemos comprado simplemente todos los componentes disponibles".

"Obviamente no hemos montado un motor Cadillac, aunque el programa relativo a este motor está progresando muy bien. Decidimos que, dado que utilizaríamos el motor Ferrari, también montaríamos la caja de cambios Ferrari, pero no hemos montado toda la parte trasera como han hecho otros. Consideramos que era necesario realizar nuestro soporte de caja de cambios, nuestra suspensión trasera, etcétera".

"Por lo tanto, aunque hay una serie de piezas que todavía se pueden tomar de forma totalmente legal, hemos optado por no hacerlo porque, como dije, creo que ser responsables de nuestro propio destino y comprender la filosofía detrás de nuestro proyecto es muy, muy importante si se quiere progresar. Es difícil mejorar el proyecto filosófico de otra persona si no se comprenden todos los matices que lo acompañan".